Le Monde: в Париже похитили банкира из Узбекистана и потребовали с него $10 млн

В Париже похитили банкира из Узбекистана и потребовали с него $10 млн

Похищение произошло в июне. К злоумышленникам банкира выманила некая Анастасия, мужчину избивали и угрожали насилием. В итоге он перевел выкуп в $200 тыс. и признал долг в $5 млн, хотя похитители требовали $10 млн. Он освобожден

В Париже в июне был похищен член наблюдательного совета и акционер узбекистанского Anorbank Кахрамонжон Олимов, после выплаты выкупа его отпустили, пишет Le Monde.

«Данный инцидент имеет внекорпоративный характер и не относится к операционной деятельности банка», — заявили 3 июля в банке.

Французская газета приводит полную хронологию похищения и освобождения 48-летнего Олимова:

21 июня банкир вылетел в Париж из Ташкента через Стамбул;

на следующий день он познакомился в баре с девушкой, которая представилась Анастасией. Ей «около 25 лет, [она] с длинными черными волосами, кавказской внешности», описал ее сам Олимов. Девушка сказала, что работает в салоне красоты, при этом на ней была куртка Louis Vuitton и браслет Tiffany.

23 июня Анастасия написала банкиру и уговорила пообедать в ресторане. Через несколько минут после их встречи Олимова схватили трое мужчин «атлетичного телосложения, с густой бородой и сильным чеченским акцентом», банкир попросил спутницу вызвать полицию, но та ничего не сделала.

Олимова привезли в частный дом с высоким забором, где он узнал некоего «вора в законе» и правую рукой своего бывшего партнера по банковскому бизнесу. «Вор в законе» заявил, что банкир должен ему $10 млн.

Похищенного избивали три часа, инсценировали повешение, потом перевезли в подвал виллы в Ницце, где угрожали отрезать палец, изнасиловать, а также записали видео с ним в полураздетом виде, вынуждая просить прощения «за все, что он натворил». Олимов после всего этого подписал расписку о долге в $5 млн и перевел $200 тыс. через своего водителя в Ташкент. В результате его отпустили — он добрался до Парижа и обратился в полицию.

«Вор в законе» продолжает писать угрозы Олимову в Telegram, хотя после обращения банкира в полицию он стал говорить, что случившееся было «шуткой». По данным Le Monde, 1 июля в Ницце был задержан гражданин Турции по подозрению в «похищении в составе ОПГ». Банкир же вернулся в Ташкент и нанял охрану.

В мае The Wall Street Journal сообщила о серии похищений по всему миру владельцев криптовалютных компаний с целью получения выкупа в криптовалюте. По меньшей мере пять случаев произошли как раз во Франции. Например, зимой был похищен один из соучредителей компании Ledger Дэвид Баллан. Злоумышленники отправляли видео с ним, на одном из них ему отрезают палец. Ledger пришлось выплатить часть выкупа (около €3 млн), прежде чем полиция нашла мужчину, но средства вернуть назад, так как криптовалюту можно было заморозить.