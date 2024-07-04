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В Кузбассе обрушилась часть Дворца творчества. Видео

В Кузбассе обрушилась часть Дворца творчества
Пострадавших нет. Как пишет «112», здание обрушилось вскоре после того, как у детей кончились занятия. Дворец открыли 46 лет назад

В Кузбассе обрушилась часть Дворца творчества. Видео
Video

В Белове частично обрушилось кирпичное здание Дворца творчества детей и молодежи, сообщили NGS42 в управлении МЧС по Кемеровской области.

Это произошло около 16:15 по местному времени (12:15 мск). Обрушились четыре этажа одного из пролетов, на место выехали 17 спасателей. Никто не погиб и не пострадал, аварийно-спасательные операции не планируются.

Ученики покинули здание незадолго до обрушения, занятия закончились в 15:00, пишет телеграм-канал «112». По его сведениям, десять сотрудников сами эвакуировались. Обломки упали во двор.

Здание Дворца творчества открыли в 1978 году.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кемеровская область МЧС обрушение здания видео
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