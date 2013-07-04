Беспорядки в Египте унесли жизни 32 человек

Число жертв беспорядков в Египте, где сошлись в столкновениях сторонники и противники экс-президента Мохаммеда Мурси, возросло до 32 человек, передает телеканал CNN.

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Ранее сообщалось о гибели 10 человек. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в Александрии, где погибли три человека и более 50 получили ранения, а также в городах Марса-Матрух и Минийя. Среди погибших - двое сотрудников правоохранительных органов.

Работа ряда египетских телеканалов приостановлена. По информации СМИ, идут аресты лидеров движения "Братья-мусульмане", выходцем из которого является сам М.Мурси. Экс-президент страны помещен под арест и, согласно последним данным, доставлен в здание Министерства обороны.

Верховный конституционный суд Египта накануне, 3 июля, временно приостановил действие основного закона на территории страны и назначил председателя суда Адли Мансура руководителем временного правительства, таким образом де-факто сместив президента М.Мурси с поста главы государства. Позднее в стране начались столкновения противников и сторонников опального политика.

Сам М.Мурси ранее заявил, что по-прежнему является легитимным руководителем страны и призвал сторонников защитить закон. Однако он попросил их делать это мирно и без насилия.