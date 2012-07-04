Россия сохранила за собой "нехорошее" место в рейтинге ФИФА
Общество, 04 июл 2012, 15:41
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Россия сохранила за собой "нехорошее" место в рейтинге ФИФА
Сборная РФ по футболу осталась на 13-м месте в рейтинге Международной футбольной федерации (ФИФА). Новая версия рейтинга опубликована на сайте организации сегодня, 4 июля.
Россия набрала 981 очко, уступив сборной Греции (1003 очка и 12-е место). Напомним, что наша сборная проиграла греческой команде в чемпионате Европы по футболу 2012г. со счетом 0:1.
Первое место рейтинга занимает Испания, ставшая победителем Евро-2012 (1691 очко). Вторая позиция досталось Германии, замыкает тройку лидеров Уругвай.
В первой десятке списка ФИФА также оказались Англия, Португалия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Хорватия и Дания. При этом Бразилия, в июне находившаяся на пятом месте, из десятки вылетела, сместившись на 11-ю позицию.