Госдума приняла поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, уточняющий параметры бюджета Пенсионного фонда РФ на 2008-2010гг.

Закон "О внесении изменений в федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008г. и на плановый период 2009г. и 2010г." уточняет основные характеристики бюджета фонда в связи с прогнозом социально-экономического развития России на 2008г. и на период до 2010г., а также с учетом принятых решений о повышении размеров пенсий, пособий и социальных выплат с 1 января 2008г. на 8% в соответствии с прогнозируемым уровнем потребительских цен.

В соответствии с уточненными параметрами, доходы бюджета Фонда в 2008г. составят 2 трлн 621,07 млрд руб. против 2 трлн 554,05 млрд руб. в действующей редакции закона.

Расходы бюджета фонда составят в 2008г. 2 трлн 378,69 млрд руб. против утвержденных 2 трлн 307,24 млрд руб. Профицит фонда составит 242,39 млрд руб.

Законом, в частности, предусматривается дополнительное выделение 48,09 млрд руб. на выплату страховой части трудовой пенсии, 6,29 млрд руб. - на выплату базовой части трудовой пенсии, 4,81 млрд руб. - на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, 4,71 млрд руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан.