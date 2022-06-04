Знакомое лицо в кошельке. Как Елизавета II попадала на деньги

Благодаря «параду суверенитетов» в бывших британских колониях Елизавета II смогла обойти свою прапрабабку Викторию и войти в Книгу рекордов Гиннесса как человек, чей портрет разместило на своих деньгах больше всего стран

Фото: Oli Scarff / Getty Images

Во времена правления королевы Виктории ее подданные могли с полным правом гордиться тем, что над Британской империей никогда не заходит солнце. К 1953 году, когда на престол вступила праправнучка Виктории, ситуация в мире заметно изменилась. В связи с обретением независимости Индией Елизавета II не получила даже самого титула императрицы, который носила ее прапрабабка. А вскоре начался настоящий «парад суверенитетов», в результате которого из рук Лондона уплыли не только обширные, но далекие территории в Африке и Азии, но и близкие и понятные любому англичанину Кипр и Мальта.

Елизавете, впрочем, деколонизация помогла обойти августейшую прапрабабку. Большинство вновь созданных стран хотя бы на первом этапе своей независимости формально сохраняли монархию, и именно британская королева становилась в них номинальной правительницей. А потому когда молодые государства наряду с прочими атрибутами независимости начинали обзаводиться собственными деньгами, то на их монетах и банкнотах появлялся портрет… да-да, Елизаветы.

Уже через несколько лет Книга рекордов Гиннесса признала королеву человеком, попавшим на деньги наибольшего числа стран. По подсчетам экспертов, портрет Елизаветы украсил монеты и банкноты более чем 30 независимых государств и автономных территорий, тогда как королеву Викторию этой чести удостоила только 21 страна.

Елизавета II на деньгах — от девочки к бабушке

Елизавета II — старейшая из правящих в мире монархов, а свой трон она занимает дольше, чем кто-либо еще из ныне живущих королей и королев. Неудивительно, что за 70 лет правления ее портреты на деньгах приходилось время от времени менять, чтобы соответствовали оригиналу. В результате из портретов на банкнотах можно составить своеобразный фотоальбом, настоящую летопись, отражающую всю жизнь королевы.

Шесть лет

Впрочем, впервые Елизавета попала на деньги, когда еще не была королевой. Более того, никто тогда не мог даже и предположить, что она ей станет. В 1935 году в Канаде выпустили серию банкнот с портретами членов королевской семьи, главой которой тогда был дедушка Елизаветы Георг V. Портрет короля разместили на открывающей серию банкноте в $1, на пятерке появился портрет принца Уэльского, дяди Елизаветы, уже в следующем году взошедшего на престол под именем Эдуарда VIII. Портрет самой принцессы оказался на банкноте в $20 — по неизвестным причинам она обошла собственного отца (ему досталась банкнота в $50). Королем Георгом VI тот стал только в конце 1936 года, после отречения брата.

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К тому моменту, когда банкнота вышла в обращение, Елизавете исполнилось восемь лет. Однако основой для гравированного портрета стала фотография, сделанная в 1932 году, когда девочке было лишь шесть.

Фото: bankofcanada.ca

25 лет

Следующий — по возрасту — портрет Елизаветы вновь появился на канадских долларах. В 1954 году в этой стране была выпущена целая серия новых банкнот номиналом от $1 до 1000, на каждой из которых был размещен портрет нашей героини. К этому моменту та уже стала королевой (Георг VI скончался 6 февраля 1952 года), однако фотография, с которой сделали гравюру, была снята в июле 1951 года, когда 25-летняя Елизавета еще была принцессой.

Фото: bankofcanada.ca

26 лет

Так и получилось, что на первых банкнотах, выпущенных с портретами Елизаветы в Гонконге, та старше, чем на канадских, хотя вышли гонконгские доллары на два года раньше. На этих купюрах Елизавета уже королева — фотография, на основе которой создан портрет, была сделана в апреле 1952 года, за неделю до того, как той исполнилось 26 лет. На портрете Елизавета изображена в бриллиантовой диадеме, сделанной для коронации в 1821 году Георга IV. В диадеме из золота и серебра 1333 бриллианта разной величины, и именно в ней Елизавета в июне 1953 года отправилась в Вестминстерское аббатство на собственную коронацию.

В той же диадеме Елизавета была изображена и на первой австралийской банкноте со своим портретом — выпущенной в 1953 году купюре в £1. Основой для портрета стал сделанный по фотографии 1952 года барельеф. А в 1974 году ту же фотографию использовали создатели первых банкнот независимого Белиза (бывший Британский Гондурас).

29 лет

В 1954–1955 годах живописец Пьетро Аннигони написал портрет королевы Елизаветы II в официальном облачении членов Благороднейшего ордена Подвязки. Впоследствии этот портрет неоднократно использовали создатели купюр многих государств. Портрет 29-летней королевы появлялся на банкнотах разных стран, когда самой Елизавете уже стукнуло куда больше. На Фиджи (Елизавета числилась королевой этого островного государства до 1987 года, когда в стране после военного путча была провозглашена республика) такая банкнота была выпущена в 1969 году, на Маврикии (Елизавета оставалась монархом до 1992 года) — в 1968-м, на Сейшельских островах — в 1975-м и так далее.

34 года

Банк Англии начал подготовку к выпуску банкнот с портретом королевы только в 1956 году, после получения специального разрешения от Казначейства. (До этого единственным опытом этого был выпуск в годы Первой мировой войны купюр в £1 и 10 шиллингов с профилем Георга V.) Впервые взять в руки банкноты с изображением любимой королевы англичане смогли только в 1960 году, когда в обращение поступила новая купюра в £1. Однако портрет, нарисованный специально для банкноты, англичанам не понравился. Лицо Елизаветы со все той же бриллиантовой диадемой на голове показалось подданным чересчур суровым и непохожим на 34-летнюю королеву.

Фото: bankofengland.co.uk

В результате на выпущенных в 1963 году банкнотах в £5 портрет поменяли. Диадему Елизавете оставили, а вот выражение лица изменили. На своих подданных королева теперь смотрела не так строго или, как отмечается на сайте Банка Англии, вид у нее стал «более расслабленный».

Фото: bankofengland.co.uk

Снова 34 года

Официальную фотографию 1960 года, на которой королеве также 34 года, использовали на банкнотах в течение многих лет. На фото Елизавета изображена в тиаре в виде русского кокошника, сделанной в конце XIX века для Александры Датской, супруги Эдуарда VII и сестры российской императрицы Марии Федоровны. Украшенная почти пятьюстами бриллиантами тиара досталась Елизавете после смерти в 1953 году ее бабушки, королевы Марии Текской, и с тех пор она неоднократно появлялась в ней на самых разных мероприятиях. А также и банкнотах разных стран и территорий — Новой Зеландии, Гибралтара, Каймановых островов, Белиза, острова Джерси и т.д.

36 лет

Канада в 1967 году выпустила памятную однодолларовую купюру с портретом Елизаветы 16-летней давности. Однако затем местные власти решили идти в ногу со временем и взяли за основу для новой двадцатки (вы же помните, что впервые портрет Елизаветы появился именно на такой купюре?) фотографию королевы 1962 года. Банкнота увидела свет только в 1970 году, когда королеве уже исполнилось 44 года, но на двадцатке ей осталось 36. Столько же ей было на фото и в 1977 году, когда банкноты с тем же портретом выпустили и на Соломоновых островах.

38 лет

В 1966 году на новый портрет королевы перешла и Австралия, отказавшаяся к тому времени от фунтов и шиллингов. На первой однодолларовой банкноте, выпущенной в обращение 14 февраля 1966 года, Елизавета II вновь была изображена в мантии ордена Подвязки. Основой для портрета стала фотография, сделанная в 1964 году. Так что королеве на банкноте 38 лет.

Фото: museum.rba.gov.au

40 лет

Сделанная в 1966 году фотография сорокалетней королевы разошлась по банкнотам многих государств и владений. Ее можно увидеть на долларе Фиджи 1986 года, фунте острова Святой Елены 1981 года, фунтах острова Мэн, где Елизавету считают своим Лордом, и так далее.

Фото: obertsworldmoney.com

44 года

В 1970 году Банк Англии начал выпуск новой серии банкнот с портретами королевы. Первой в обращение вышла банкнота в £20. Елизавета на ней вновь была изображена в бриллиантовой диадеме Георга IV и в мантии, которую королева надевает во время торжественной церемонии открытия парламентской сессии. Этот же портрет появился в 1975 году на банкноте в £10, а в 1981-м — на £50. На второй версии портрета, использованной для банкнот в £5 и 1 (вышли в 1971 и 1978 годах соответственно) Елизавета была изображена в бриллиантовой диадеме и мантии ордена Подвязки.

Фото: bankofengland.co.uk

50 лет

2 апреля 1975 года, незадолго до того, как Елизавете исполнилось 50 лет, в Виндзорском замке была сделана новая официальная фотография королевы. На этот раз Елизавета позировала в так называемой Владимирской тиаре, сделанной в 1874 году по заказу великого князя Владимира Александровича (третий сын Александра II) для его невесты, принцессы Марии из Мекленбург-Шверинского великогерцогского дома. После революции 1917 года великая княгиня смогла покинуть Россию, а ее драгоценности, в том числе и тиара, были вывезены контрабандой. После смерти княгини тиару унаследовала ее дочь Елена, жена греческого принца Николая, и продала королеве Марии Текской. От нее тиару и унаследовала внучка, Елизавета II.

В 1977 году фотография Елизаветы во Владимирской тиаре была обнародована в рамках торжеств, посвященных серебряному юбилею, 25-летию восшествия королевы на престол. В Канаде фотография стала основой для выпущенной многомиллионным тиражом почтовой марки, а в других странах фото поместили на новые деньги. С 1984 года и до наших дней именно этот портрет размещается на восточнокарибских долларах, фолклендских фунтах, багамских, бермудских и белизских долларах.

В 1985 году фотография была использована Энди Уорхолом при создании серии шелкографий «Правящие королевы». В 2012 году работы с изображением Елизаветы II были куплены для королевской коллекции.

Фото: rct.uk

В 2010 году, когда Елизавете уже перевалило за 80, фотография из 1975 года была использована создателями новых банкнот гибралтарского фунта. На центральную часть банкнот фотография попала в урезанном виде, но на водяных знаках ее можно разглядеть полностью.

Фото: gibraltar.gov.gi

52 года

В 1978 году английский художник Норман Хеппл написал очередной портрет Елизаветы II, снова изобразив ту в мантии ордена Подвязки. Картину приобрели власти острова Джерси, и уже вскоре сделанный на ее основе портрет королевы (на Джерси Елизавета считается также герцогиней Нормандии) появился на новых банкнотах.

Фото: 2.bp.blogspot.com

57 лет

Фотография 1983 года, на которой Елизавета вовсе не выглядит королевой (ни диадемы, ни тиары, из остальных драгоценностей только скромные жемчужные серьги и бусы — подарок отца), в 1980–1990-е годы была использована создателями новой серии канадских банкнот. Королева стала лицом сразу трех банкнот этой серии — кроме традиционной двадцатки (1993) она появилась на банкнотах в $2 (1986) и $1000 (1992). И та, и другая стали последними в своем роде — больше ни двухдолларовые, ни тысячедолларовые банкноты в Канаде не выпускали.

58 лет

В 1984 году по заказу Банка Австралии была сделана новая официальная фотография Елизаветы II, а в 1988 году королева разрешила использовать снимок при разработке дизайна новых банкнот. Власти Австралии тогда как раз собирались перейти с «бумаги» на «пластик», а потому решили заодно и портрет монарха поменять.

Фото: banknotes.rba.gov.au

Королева стала, так сказать, ближе к народу. Короны на ней на австралийских банкнотах и раньше не было, но теперь ее лишили мантии ордена Подвязки и вообще всех регалий. Обычное однотонное платье, неброские жемчужные бусы и серьги — больше ничего.

Фото: banknotes.rba.gov.au

В июле 1992 году первая полимерная банкнота вышла в обращение. От однодолларовой купюры в новой линейке отказались, так что королева «переехала» на пятерку. В 1995 году цвета банкноты сделали несколько поярче, а в 2016 году — заменили новой, тоже пластиковой, и с тем же портретом, но лучше защищенной от подделки.

59 лет

В феврале 1986 года новозеландский фотограф Рональд Вуф сделал снимок Елизаветы II с гроссмейстерским знаком высшей награды его страны — орденом Новой Зеландии. Через несколько лет в Веллингтоне решили использовать фотографию при обновлении банкнотного ряда. Если до этого королева красовалась на купюрах всех номиналов, то теперь ей пришлось потесниться, дав дорогу новозеландским героям. На пятерке она уступила место покорителю Эвереста Эдмунду Хиллари, а на десятке — суфражистке Кейт Шеппард. На банкноте в $50 Елизавету II сменил маорийский политик Апирана Нгата, а на $100 — знаменитый физик Эрнест Резерфорд. Банкноты в один и два доллара вообще исчезли, и королеве новозеландцы, видимо, по примеру канадцев, оставили только двадцатку.

Фото: npg.org.uk

На ней королева снова во Владимирской тиаре, а на плече у нее тот самый орден Новой Зеландии на колодке с традиционным маорийским орнаментом танико.

Фото: Reserve Bank of New Zealand

60 лет

В том же 1986 году по поручению Банка Англии была сделана еще одна фотография Елизаветы. На ее основе и был создан гравированный портрет, которому предстояло остаться на британских банкнотах на многие годы, а может быть, и навсегда. Дело в том, что после 1990 года Елизавета перестала стареть. По крайней мере, на британских банкнотах. На протяжении последних 30 лет Банк Англии не раз обновлял линейку банкнот — менялся дизайн, портреты одних великих людей сменялись другими, но портрет Елизаветы оставался тем же, что и на выпущенной в 1990 году пятерке.

Портрет стал своеобразным средством защиты банкнот от подделки — психологи подсказали руководству Банка Англии, что люди легко замечают перемены в хорошо знакомом лице. А потому любая ошибка фальшивомонетчиков сразу бросится им в глаза.

На неизменном вот уже три десятка лет портрете Елизавета изображена в тиаре, преподнесенной в 1893 году на свадьбу ее бабке Марии Текской женским комитетом Girls of Great Britain and Ireland. В 1947 году, когда сама Елизавета выходила замуж, бабушка подарила тиару из золота, серебра и бриллиантов ей. С тех пор «бабушкина тиара» одна из наиболее часто используемых королевой регалий.

66 лет

Весной 1992 года Елизавета вышла к фотографу с орденами своего отца и деда и в очередной тиаре. На этот раз не бабушкиной. Эту тиару королева заказала себе сама, поручив ювелирам переделать тиару, подаренную ей на свадьбу низамом Хайдерабада, и 96 рубинов, преподнесенных тогда «народом Бирмы» (оставалась британской колонией до 1948 года). Тиара была сделана в 1973 году, и с тех пор Елизавета неоднократно появлялась в ней на самых разных мероприятиях.

А после 1992 года появилась и на банкнотах — острова Гернси, Гибралтара, Бермудских островов.

73 года

В 1999 году Елизавета II вновь снялась в «русской» Владимирской тиаре, но эта фотография особого внимания изготовителей денег не привлекла. Правда, снимок попал на доллары Каймановых островов и фиджийские доллары. Но на Фиджи этот успех оказался последним. Уже при следующем обновлении линейки банкнот Елизавету II с денег на Фиджи убрали.

Фото: robertsworldmoney.com

74 года

Фотография Елизаветы II, сделанная в 2000 году, была приобретена Банком Канады и в 2004 году стала основой для новой 20-долларовой купюры, выпущенной в серии «Путешествие по Канаде». Фотография вновь была выбрана подчеркнуто скромная, никаких королевских регалий, casual style.

Фото: bankofcanada.ca

78 лет

В рамках празднования 800-летия единства Джерси и Британии власти острова заказали необычный портрет Елизаветы II — голографический. Более 10 тыс. снимков, необходимые для изготовления голограммы, были сделаны в 2004 году, а в 2012 году первый голографический портрет королевы, получивший название Equanimity («Невозмутимость») был подарен Джерси Национальной портретной галерее. В том же году на Джерси впервые выпустили банкноту достоинством £100, посвятив эмиссию бриллиантовому юбилею королевы, то есть 60-летию ее пребывания на троне.

82 года

В 2008 году Елизавета II в очередной раз побывала на скачках в Эпсоме, где ее и заснял фотограф. В 2012 году эту фотографию использовал Royal Bank of Scotland (RBS), выпустив памятную банкноту в 10 «шотландских» фунтов, приуроченную к бриллиантовому юбилею.

Фото: scotbanks.org.uk

В Шотландии право выпускать банкноты сохраняют три частных банка — RBS, Bank of Scotland и Clydesdale Bank. Банкноты каждого банка номинированы в фунтах стерлингов, но отличаются по внешнему виду не только от тех, что эмитирует Банк Англии, но и друг от друга. Такие банкноты считаются валютой, однако, согласно закону, не обязательны к приему в магазинах даже на территории Шотландии. Тем не менее в большинстве случаев расплатиться ими здесь можно без проблем, а вот уже в Англии могут возникнуть сложности.

83 года

В конце 2000-х Банк Канады в очередной раз озаботился обновлением портрета королевы. В 2009 году была сделана новая фотография, через три года появившаяся на новой 20-долларовой банкноте.

Фото: bankofcanadamuseum.ca

А еще через три года — после того как Елизавета II побила рекорд Виктории по продолжительности правления — Банк Канады обновил банкноту, заменив мини-портрет королевы на металлизированной защитной полосе. Вместо идентичного основному там появился портрет молодой принцессы Елизаветы, сделанный в 1951 году.

Фото: bankofcanadamuseum.ca

85 лет

Наиболее «возрастная» фотография Елизаветы II появилась в 2016 году на новозеландской банкноте в $20. При разработке купюры была использована фотография королевы, сделанная в 2011 году, когда Елизавете уже исполнилось 85 лет. На фото королева изображена с гроссмейстерским знаком ордена Новой Зеландии (высшая награда страны), лентой, звездой и знаком ордена Заслуг и бриллиантовой брошью в виде листа папоротника (один из символов Новой Зеландии), подаренной ей женщинами Окленда в 1953 году.

На попавшей на банкноту фотографии на королеве еще одна бриллиантовая тиара ее бабушки Марии Текской, та самая, которую принцесса Елизавета надевала на свою свадьбу в 1947 году.

Страны и территории, размещавшие портрет королевы Елизаветы на своих деньгах: