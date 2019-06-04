Экс-главу «дочки» Уралвагонзавода объявили в международный розыск

Экс-руководителя «дочки» Уралвагонзавода объявили в международный розыск. МВД проверяло компанию после аудита «Ростеха», который счел причиной больших убытков корпорации сделку по аренде 27 тыс. вагонов

Дмитрий Еремеев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В чем обвиняют бывшего топ-менеджера

Бывший генеральный директор дочерней компании Уралвагонзавода «УВЗ-Логистик» 51-летний Дмитрий Еремеев объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1. ст. 201 УК). Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах, и это подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела.

По словам источника, речь идет о договорах, которые Еремеев подписывал в должности гендиректора «УВЗ-Логистик» (после продажи в 2018 году структурам Артема Чайки компания была переименована в ООО «Модум-Транс»), а расследованием дела занимается следственный департамент МВД.

Как писал РБК в январе 2018 года, в конце 2017 года МВД начало проверку сделки Федеральной грузовой компании (ФГК) по аренде 27,2 тыс. полувагонов у «УВЗ-Логистик» («дочка» Уралвагонзавода), которая была заключена в марте 2016 года.

После того как в 2016 году УВЗ перешел под контроль «Ростеха», госкорпорация провела аудит компании, рассказал источник, близкий к УВЗ: предварительная оценка показала, что вагоны сдавались в аренду «по заниженной цене», что привело к упущенной выгоде, размеры которой источник не раскрыл. Затем госкорпорация инициировала проверку в правоохранительных органах. Представитель «Ростеха» подтвердил, что «проверка проходит по инициативе госкорпорации при содействии службы безопасности «Ростеха». Представитель ФГК тогда также подтвердила РБК факт проверки и заявила об оказании всестороннего содействия правоохранительным органам.