Экс-главу «дочки» Уралвагонзавода объявили в международный розыск

Уралвагонзавод создал «УВЗ-Логистик» в 2010 году для управления вагонами собственного производства. В декабре 2016 года УВЗ перешел в собственность «Ростеха». Одной из главных задач при этом называлось «финансовое оздоровление» предприятия, заявлял глава госкорпорации Сергей Чемезов. У УВЗ образовались большие долги: обязательства компании составили 266 млрд руб. по итогам 2016 года. Выручка Уралвагонзавода за 2016 год по МСФО составила 132 млрд руб., чистый убыток — 4,5 млрд руб. Выручка «УВЗ-Логистик» в 2017 году превышала 10 млрд руб.
Начиная с 2014 года на рынке перевозок возник профицит вагонов, Уралвагонзавод испытывал проблемы со сбытом, поэтому «УВЗ-Логистик» пришлось покупать значительную часть вагонов, выпускаемых на заводе, привлекая заемные средства у «Сбербанк Лизинга» и «Газпромбанк Лизинга». К 2015 году расходы на ремонт и содержание вагонов составляли 750–850 руб. в сутки за один полувагон, утверждал занимавший тогда пост гендиректора «УВЗ-Логистик» Дмитрий Еремеев, что, по данным «INFOLine-Аналитика», почти в два раза превышало рыночные арендные ставки.
В ноябре 2015 года «УВЗ-Логистик» удалось договориться о передаче более 27 тыс. полувагонов в аренду Центру фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), входящему в РЖД, по агентскому соглашению. Сделка позволила решить проблему низкой доходности этого бизнеса, настаивал Еремеев. Решение о передаче вагонов «УВЗ-Логистик» в управление структуре РЖД было принято после того, как президент Владимир Путин посетил завод и провел совещание, на котором обсуждалось тяжелое финансовое положение УВЗ, говорил РБК источник в РЖД. Спустя полгода, в марте 2016 года, парк «УВЗ-Логистик» перешел в аренду к другой структуре РЖД — ФГК. В момент заключения договора ставки аренды вагонного парка «УВЗ-Логистик» соответствовали и даже превышали ставки аренды на рынке, а за период действия договора ФГК трижды повышала ставку, в общем на 70%, заявляли в ФГК.
В 2017 году «Ростех» решил досрочно расторгнуть контракт с ФГК, вернув вагоны «УВЗ-Логистик». Сергей Чемезов, глава госкорпорации, написал письмо гендиректору РЖД Олегу Белозерову с просьбой об «оперативном решении» по возврату полувагонов в управление «дочки» УВЗ до конца 2017 года, досрочно расторгнув контракт. До момента возврата вагонов он просил увеличить арендную ставку «до рыночного уровня» в размере 1,3 тыс. руб. за вагон в сутки. Изначально за досрочное расторжение договора «УВЗ-Логистик» должен был заплатить ФГК штраф в размере 4 млрд руб., но в итоге стороны договорились отменить штрафные санкции, и 1 ноября ФГК вернула все 27,2 тыс. полувагонов «УВЗ-Логистик».
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Через месяц после заключения контракта с ФГК, в апреле 2016 года, Еремеев стал по совместительству заместителем гендиректора по стратегическому развитию ФГК. Этот пост он покинул в 2017 году по собственному желанию. По данным источника РБК в правоохранительных органах, топ-менеджер покинул Россию. Адвокат Еремеева Евгений Вагин отказался комментировать РБК уголовное дело в отношении своего подзащитного.
Если вина менеджера в недобросовестных действиях будет доказана, с него могут быть взысканы убытки, объяснил РБК партнер юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев.
В «Ростехе» от комментариев отказались.