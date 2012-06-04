"Губернаторское дело" водителя А.Мишарина передали в суд

В екатеринбургском суде в скором времени состоится рассмотрение "губернаторского" ДТП. По версии следствия, Дмитрий Черкасов - водитель бывшего губернатора Свердловской области Александра Мишарина - 1 декабря 2011г. выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль 65-летнего Ю.Дружинина. В результате происшествия А.Мишарин получил серьезные травмы, а водитель второго автомобиля скончался на месте.

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Таким образом, 32-летнему Д.Черкасову было предъявлено обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю грозит до 5 лет лишения свободы или до 3 лет принудительных работ.

"Уголовное дело после вручения обвиняемому копии уже утвержденного обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СК по Свердловской области.

Отметим, что 14 мая этого года А.Мишарин подал заявление о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области. По мнению многих экспертов, участие в скандальной аварии сыграло не последнюю роль принятии этого решения.