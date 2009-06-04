Самолет Air France развалился в воздухе

Самолет компании Air France, рухнувший в воды Атлантики, мог развалиться еще в воздухе. Об этом агентству Associated Press сообщил один из членов комиссии, расследующей трагедию.

По его словам, такие выводы позволяют сделать автоматические сигналы, которые поступали с лайнера в последние минуты перед гибелью.

Последнее сообщение, отправленное пилотом, гласило, что самолет влетает в зону сильной облачности. Впереди были сильные ветры и молнии. Эти данные подтверждают снимки со спутника, сделанные в ту ночь.

Спустя 10 минут с самолета стали поступать сообщения о многочисленных технических проблемах. Один за другим отказывали автопилот, основной компьютер, различные приборы. Еще через 3 минуты отключились система, позволяющая контролировать скорость лайнера, а также радар. Вслед за этим перестала работать и резервная компьютерная система.

Последнее сообщение о том, что на самолете отказала вся электрика, говорило о том, что на лайнере уже отсутствует всякое управление, и он падает вниз.

"Фактически можно говорить, что самолет попросту развалился", - заявил один из следователей. "Но мы не знаем, почему такое могло произойти".

Реальный шанс узнать истинные причины трагедии Airbus – найти "черные ящики". Однако эксперты сомневаются, что бортовые самописцы когда-либо будут найдены. Останки лайнера и его пассажиров покоятся на дне океана, и будет весьма проблематично их оттуда достать.