Росреестр сообщил о резком росте продаж жилья в марте

Всего за первый квартал 2022 года рост сделок по договорам долевого участия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 30%, по ипотеке — 2,3%, по договорам купли-продажи — 15%

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

За первые три месяца 2022 года Росреестр зарегистрировал 247 тыс. договоров долевого участия, что на 30% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Об этом РБК сообщила руководитель цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова.

Согласно данным Росреестра, наибольший рост сделок по ДДУ (договор долевого участия. — РБК) пришелся на март — 104 тыс. против 70 тыс. в марте 2021 года. Также в марте вырос спрос на сделки по ипотеке (356 тыс. против 339 тыс.) и сделки по договорам купли-продажи (410 тыс. против 356 тыс.).

Как уточнила Мартынова, больше всего ДДУ за первый квартал 2022 года заключено в Москве (38,6 тыс.), Московской области (26,4 тыс.), Санкт-Петербурге (22,4), Краснодарском крае (15,4 тыс.) и Красноярском крае (11,6 тыс.).

В то же время количество ипотечных сделок, по ее словам, за первый квартал 2022 года выросло на 2,3% и составило 862 тыс. Лидерами стали Московская область (75,9 тыс.), Москва (61,9 тыс.) и Санкт-Петербург (42,5 тыс.).

Также почти на 15% за год вырос спрос на вторичном рынке недвижимости (941 тыс. против 820 тыс. за первый квартал 2021 года). Такие сделки чаще всего заключали в Московской области (72,3 тыс.), Краснодарском крае (57,3 тыс.) и Москве (41 тыс.).

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В конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК говорил, что сильный рост продаж обеспечили ранее выданные заявки по ипотеке. В то же время он отметил, что в последние недели наблюдается снижение объемов выдачи ипотеки. «Если нам не хватает действующих мер поддержки, будем предлагать новые. У нас хороший оборот набирает программа cемейная, рост по семейной ипотеке в выдаче в разы в ряде регионов выше, чем за аналогичные периоды прошлого года», — указывал вице-премьер.

По данным ЦИАН, в первом квартале 2022 года количество сделок на первичном рынке недвижимости в Москве и Подмосковье выросло почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании отмечали, что ажиотаж был связан с желанием заключить ипотечные сделки по условиям, одобренным до рекордного повышения ключевой ставки Банком России.