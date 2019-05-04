Архиепископ Америки Константинопольского патриархата подал в отставку

Прошение он подал после разговора со Вселенским патриархом Варфоломеем. Причиной отставки СМИ называют недовольство его работой на посту из-за финансового положения архиепископии

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Архиепископ Димитрий, возглавлявший Греческую православную архиепископию Америки, подал в отставку. Об этом сообщает греческий портал News 24/7.

Димитрий возглавлял Православную церковь Америки в течение 20 лет, с 1999 года. В феврале архиепископу исполнился 91 год.

В сообщении Вселенского патриархата указывается, что Димитрий на встрече с патриархом Варфоломеем проинформировал его «о проблемах богословского общения».

Отставка Димитрия будет рассматриваться Синодом 9 мая.

Как отмечает News 24/7, в числе причин недовольства священнослужителем было, в частности, то, что при нем с задержкой велось восстановление православной церкви Николая Чудотворца, разрушенной в результате атак 11 сентября. Церковь находилась неподалеку от зданий Всемирного торгового центра.