Во Флориде Boeing 737 после приземления упал в реку

На борту лайнера были 139 человек, все они живы. На фотографиях с места ЧП видно, что самолет частично погружен в воду. Предположительно, Boeing после приземления выехал за пределы ВПП

Фото: Jax Sheriff's Office / Twitter

Около города Джексонвилл в американском штате Флорида самолет Boeing 737 после приземления оказался в реке. Об этом сообщил мэр Джексонвилла Ленни Керри на своей странице в Twitter.

«У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия», — написал он.

Офис шерифа Джексонвилла распространил фотографии, на которых видно, как лайнер частично погружен в воду. «Самолет оказался на мелководье. Самолет не затонул. Все люди живы», — говорится в сообщении.

Reuters со ссылкой на представителя военно-морского аэродрома в Джексонвилле уточняет, что на борту Boeing 737 были 136 человек. По его словам, лайнер после приземления съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку.