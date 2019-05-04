Во Флориде Boeing 737 после приземления упал в реку

Около города Джексонвилл в американском штате Флорида самолет Boeing 737 после приземления оказался в реке. Об этом сообщил мэр Джексонвилла Ленни Керри на своей странице в Twitter.
«У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия», — написал он.
Офис шерифа Джексонвилла распространил фотографии, на которых видно, как лайнер частично погружен в воду. «Самолет оказался на мелководье. Самолет не затонул. Все люди живы», — говорится в сообщении.
Reuters со ссылкой на представителя военно-морского аэродрома в Джексонвилле уточняет, что на борту Boeing 737 были 136 человек. По его словам, лайнер после приземления съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку.