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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Во Флориде Boeing 737 после приземления упал в реку
На борту лайнера были 139 человек, все они живы. На фотографиях с места ЧП видно, что самолет частично погружен в воду. Предположительно, Boeing после приземления выехал за пределы ВПП
Фото: Jax Sheriff's Office / Twitter

Около города Джексонвилл в американском штате Флорида самолет Boeing 737 после приземления оказался в реке. Об этом сообщил мэр Джексонвилла Ленни Керри на своей странице в Twitter.

«У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия», — написал он.

Офис шерифа Джексонвилла распространил фотографии, на которых видно, как лайнер частично погружен в воду. «Самолет оказался на мелководье. Самолет не затонул. Все люди живы», — говорится в сообщении.

Reuters со ссылкой на представителя военно-морского аэродрома в Джексонвилле уточняет, что на борту Boeing 737 были 136 человек. По его словам, лайнер после приземления съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку.

Представитель аэродрома уточнил, что это был рейс, летевший с военно-морской базы в заливе Гуантанамо. 

На кадрах с места ЧП также видно, что на лайнере изображен логотип Miami Air International. Как уточняет Reuters, это чартерная авиакомпания, эксплуатирующая парк самолетов Boeing 737-800. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Boeing 737, Флорида
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