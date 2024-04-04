В Москве нашли мертвым главу российского отделения Yamaha Music

Источник РБК рассказал, что смерть Аоки Дзюна не носит криминального характера. По данным Baza и Mash, тело нашли в московском районе Дорогомилово, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность

Аоки Дзюн (Фото: mosconsv.ru)

В Москве нашли тело генерального директора продающей музыкальные инструменты компании Yamaha Music Russia Аоки Дзюна, его смерть РБК подтвердили в самой компании.

«Мы подтверждаем кончину нашего генерального директора Дзюна Аоки. Причина его смерти в настоящее время устанавливается. Компания продолжает работать в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что смерть Аоки Дзюна не носит криминального характера, телесных повреждений не обнаружено, организована проверка. О смерти 55-летнего Дзюна ранее сообщил телеграм-канал Baza. Его тело нашли в отеле Radisson Royal на Кутузовском проспекте (бывшая гостиница «Украина») 2 апреля. По данным канала, глава компании несколько дней не выходил на связь, знакомые стали искать его через полицию.

По предварительной информации, Дзюн умер из-за острой сердечной недостаточности. Такие же сведения приводит Mash, однако канал пишет, что тело нашли в квартире в районе Дорогомилово (там же находится и гостиница).

Дзюн был членом попечительского совета Московской консерватории.