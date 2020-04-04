РБК запустил онлайн-квартирник с артистами и музыкантами в самоизоляции

Из-за закрытия большинства площадок артисты переходят на выступления онлайн. РБК собрал артистов и музыкантов на виртуальный квартирник

Фото: РБК

«РБК Стиль» выпустил редакционный проект «Мы сегодня дома», в котором предлагает посмотреть, как проводят время дома музыканты, актеры и писатели. Он будет обновляться каждый день.

Из-за мер по борьбе с коронавирусом в России закрылись большинство театров, клубов и других площадок, где могут выступить артисты. Проект «Мы сегодня дома» — попытка «РБК Стиль» доказать, что, оставшись дома, россияне не остались одни.

Проект создан в виде онлайн-квартирника с джазом, песнями под гитару, классической музыкой в диапазоне от виолончели до фортепиано, стихами и рассказами, которые записывают для РБК музыканты, театральные артисты, писатели и драматурги. Новые видео появляются каждый день. В виртуальном квартирнике народный артист Александр Филипенко читает стихи, играет пианист Риад Маммадов, «Серенаду Трубадура» исполняет актер Григорий Служитель, поют джазовая певица Дуся Леререр, проект Artemiev и Муся Тотибадзе, Алиса Хазанова читает рассказ Курта Воннегута.