Суд отказал следствию в аресте главы производителя кораблей «Торнадо»

Судья не нашел основания для содержания депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова в СИЗО, поскольку не нашел достаточных сведений о его причастности к даче двух взяток

Ренат Мистахов (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте генерального директора судостроительной корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова, после чего он был отпущен, сообщает агентство ТАСС.

Судья не нашел основания для содержания депутата Госсовета Татарстана в СИЗО, поскольку не нашел достаточных сведений о его причастности к даче двух взяток на общую сумму 65 млн руб. Прокуратура также выступала против ареста Мистахова, посчитав, что можно ограничиться домашним арестом.

Сам подозреваемый попросил суд «не кошмарить бизнес» и отпустить его в свете скорого подписания крупного контракта стоимостью примерно 100 млрд руб. Он назвал себя честным человеком, заверил, что при низкой рентабельности ему не было смысла давать взятки, и попросил отпустить его под залог или отказать следствию.Следственные органы подозревали Мистахова в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

В начале февраля газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что Мистахов — депутат Госсовета Татарстана — проходил свидетелем в деле о коррупции в департаменте аудита госконтрактов Министерства обороны России. Один из его фигурантов, бывший начальник отдела этого департамента Юрий Ефимов, в результате досудебного соглашения со следствием дал показания против Мистахова. Он утверждал, что последний за согласование контрактов о поставке деталей для противодиверсионных катеров «Грачонок» в 2014–2015 годах заплатил в качестве взятки в общей сложности около 65 млн руб., писала газета.

Судостроительная корпорация «Ак Барс» была создана в 2018 году. В нее вошли Зеленодольский завод им. Горького (его и возглавлял в 2014–2015 годах Мистахов), Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Казанский завод «Электроприбор», «Ак Барс Металл». На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».