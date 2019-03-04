У метро Выхино в Москве столкнулись два рейсовых автобуса

У метро Выхино в Москве столкнулись два рейсовых автобуса

Два рейсовых автобуса столкнулись у станции метро Выхино на юго-востоке Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По словам представителя Госавтоинспекции, авария произошла примерно в 9 часов утра по адресу: улица Косинская, д.13. В результате ДТП никто не пострадал.

Телеканал «Москва 24» уточняет, что от удара у одного из транспортных средств выбило лобовое стекло, а второй автобус вынесло на тротуар.

ТАСС добавляет, что движение осуществляется в обычном режиме, дорогу, на которой произошло столкновение, не перекрыли. На месте происшествия работают инспекторы дорожно-патрульных служб.