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Правительство РФ посчитало, что развить автопром можно дешевле
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Правительство РФ посчитало, что развить автопром можно дешевле
Общество, 04 мар 2010, 17:24
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Правительство РФ посчитало, что развить автопром можно дешевле
Правительство РФ на сегодняшнем заседании в основном одобрило стратегию развития автомобильной промышленности страны на период до 2020г., сообщил на брифинге министр промышленности и торговли Виктор Христенко. При этом, по его словам, принято решение несколько доработать ее в плане уточнения ряда параметров.

В частности, в ходе обсуждения на заседании правительства России было решено сократить инвестиции в рамках реализации стратегии с 627,3 млрд руб. до 584 млрд руб., пояснил министр.

Также было решено отказаться от выделения 150 млрд руб. на возможную покупку иностранного автопроизводителя, что также было предусмотрено в проекте стратегией. По словам В.Христенко, эту тему было решено оставить за пределами стратегии как разовую и пока еще "не отехниченную".

Оценка общих затрат российских и иностранных автопроизводителей в развитие автопрома до 2020г. тоже была пересмотрена в сторону понижения - до 1-1,2 трлн руб., сообщил министр.

Также он отметил, что для реализации обсуждаемой стратегии "правительству придется разделить риски (с автопроизводителями)". По его словам, правительство может предоставлять госгарантии по финансовым операциям и субсидировать процентные ставки платежа.

Ранее источник в правительстве, комментируя проект стратегии, говорил о том, что Минпромторг оценивает совокупные затраты на развитие автомобильной промышленности РФ до 2020г. в размере 1,2-1,8 трлн руб. Из указанной выше суммы на развитие автопрома чуть менее 630 млрд руб. должны были потратить российские игроки рынка. Судя по всему, именно эту сумму (представляющую собой фактически инвестпрограммы крупных автопроизводителей) и сократило правительство.

Изначально предполагалось, что 330 млрд руб. будет направлено на проекты модернизации производства, 100 млрд руб. планируется направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (в том числе на разработку новых моделей - 24 млрд руб.), а 190 млрд руб. вложить в развитие компонентной базы. По какому из направлений были урезаны инвестиции, не уточняется.

Стратегия развития автопрома в РФ предусматривает такие меры господдержки, как субсидирование процентных ставок, отсрочки в погашении займов сроком до 5 лет, госгарантии. Предполагается, что бюджетные затраты на указанные цели составят 60 млрд руб. В целом объем прямых бюджетных средств в рамках стратегии оценивается в 180 млрд руб., из которых 20-24 млрд руб. будут направлены в 2010г., 39 млрд руб. - в 2011г., 44 млрд руб. - в 2012г.

Теги: Христенко Виктор Борисович , автомобильная промышленность , министр торговли , правительство России , Христенко ...
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