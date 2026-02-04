NYT узнала об увольнении около 300 журналистов The Washington Post
Газета The Washington Post начала процесс сокращения штата, включая увольнение около 300 журналистов, сообщает The New York Times, ссылаясь на источники.
Издание готовится уволить порядка 30% всех своих сотрудников — как работников коммерческого отдела, так и непосредственно журналистов (последних в издании — около 800).
По данным NYT, главный редактор WP во время разговора с редакцией заявил, что газета «очень долго теряла слишком много денег и не удовлетворяла потребности читателей», в результате чего издание будет еще больше сосредоточено на национальных новостях и политике, а также бизнесе и здравоохранении, и гораздо меньше — на других сферах.
«Сегодняшний день, по сути, посвящен тому, чтобы занять более важное место в жизни людей в условиях все более конкурентного и сложного медиапространства», — сказал Мюррей.
Он уточнил, что международный отдел значительно сократится, а спортивный будет закрыт, хотя некоторые из его репортеров останутся и перейдут в отдел тематических статей. Книжный раздел также будет закрыт, как и ежедневный новостной подкаст Post Reports.
По данным National Public Radio, сокращения начались 4 февраля «по настоянию» владельца WP миллиардера Джеффа Безоса. Увольнения затрагивают почти все подразделения редакции. Мюррей пояснил, что газета не успевала за временем, а изменения назрели уже давно — с учетом «сложной и даже разочаровывающей реальности».
В материале на прошлой неделе NPR писала, что некоторые журналисты Washington Post обратились к владельцу с просьбами «не разрушать редакцию».
«В последнее время газета теряет десятки миллионов долларов ежегодно. И теперь десятки репортеров Post пишут письма и публикуют сообщения в социальных сетях, призывая Безоса не увольнять их», — говорится в статье.
В январе Reuters со ссылкой на источники писал, что основанная Безосом Amazon собирается провести вторую волну сокращений персонала. В октябре прошлого года компания уже сократила около 14 тыс. сотрудников.
