NYT узнала об увольнении около 300 журналистов The Washington Post

Фото: Alex Wong / Getty Images

Газета The Washington Post начала процесс сокращения штата, включая увольнение около 300 журналистов, сообщает The New York Times, ссылаясь на источники.

Издание готовится уволить порядка 30% всех своих сотрудников — как работников коммерческого отдела, так и непосредственно журналистов (последних в издании — около 800).

По данным NYT, главный редактор WP во время разговора с редакцией заявил, что газета «очень долго теряла слишком много денег и не удовлетворяла потребности читателей», в результате чего издание будет еще больше сосредоточено на национальных новостях и политике, а также бизнесе и здравоохранении, и гораздо меньше — на других сферах.

«Сегодняшний день, по сути, посвящен тому, чтобы занять более важное место в жизни людей в условиях все более конкурентного и сложного медиапространства», — сказал Мюррей.

Он уточнил, что международный отдел значительно сократится, а спортивный будет закрыт, хотя некоторые из его репортеров останутся и перейдут в отдел тематических статей. Книжный раздел также будет закрыт, как и ежедневный новостной подкаст Post Reports.

По данным National Public Radio, сокращения начались 4 февраля «по настоянию» владельца WP миллиардера Джеффа Безоса. Увольнения затрагивают почти все подразделения редакции. Мюррей пояснил, что газета не успевала за временем, а изменения назрели уже давно — с учетом «сложной и даже разочаровывающей реальности».

Безос приобрел Washington Post в 2013 году. Сумма сделки составила $250 млн. Бизнесмен выступал как частное лицо — расплатился через свою частную холдинговую компанию Nash Holdings.

В материале на прошлой неделе NPR писала, что некоторые журналисты Washington Post обратились к владельцу с просьбами «не разрушать редакцию».

«В последнее время газета теряет десятки миллионов долларов ежегодно. И теперь десятки репортеров Post пишут письма и публикуют сообщения в социальных сетях, призывая Безоса не увольнять их», — говорится в статье.

В январе Reuters со ссылкой на источники писал, что основанная Безосом Amazon собирается провести вторую волну сокращений персонала. В октябре прошлого года компания уже сократила около 14 тыс. сотрудников.