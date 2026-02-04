Роспотребнадзор выступил за жесткое регулирование работы надувных батутов

К надувным аттракционам сложно предъявить единые требования безопасности, так как они «самые разные», а нести ответственность за травмы детей сейчас некому, заявила глава ведомства. В Думу уже внесли соответствующий законопроект

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Надувные батуты травмоопасны, а ответственных, если дети пострадают на этих аттракционах, выявить сложно, поэтому предоставление подобных услуг следует ограничить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в Совете Федерации.

Она также сообщила о законопроекте о подобных ограничениях, ранее внесенном в Госдуму. Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров поинтересовался, собирается ли Роспотребнадзор поддержать законодательный запрет на эксплуатацию и регистрацию надувных аттракционов в коммерческих целях и не станет ли следствием такого запрета теневая эксплуатация батутов.

«То, что написано сегодня в проекте закона, в предложениях, — ограничить услугу [батутных центров]. <…> Именно надувных [аттракционов], к которым невозможно предъявить требования безопасности, потому что они самые разные. И, во-вторых, как правило, некому потом нести ответственность, при том что ребенок остается на всю жизнь с тяжеленной травмой», — ответила Попова.

По ее словам, травмы на надувных батутах в основном получают дети в возрасте до десяти лет. Чаще всего это повреждения нижних конечностей, позвоночника и черепно-мозговые травмы.

«Поэтому, конечно, поддерживаем [инициативу]», — резюмировала Попова.

Общественный совет при Роспотребнадзоре поддержал предложение о разработке мер, предусматривающих законодательное ограничение работы надувных аттракционов, в том числе батутных центров в нынешнем виде.

«В последнее десятилетие структура детского травматизма претерпела существенные изменения: анализ данных показывает прямую корреляцию между открытием батутных парков и ростом числа обращений в стационары», — говорилось в сообщении ведомства.

Исследование клинических случаев, на которое ссылался Роспотребнадзор, показало, что около 55% зафиксированных травм, полученных в батутных парках, — это переломы или вывихи. Ведомство привело оценку медиков, в том числе педиатров, согласно которой использование батутов как оборудования повышенной опасности следует прекратить, поскольку безопасного способа их эксплуатации не существует. Текущие данные свидетельствуют, что даже наличие защитных сеток и матов не снижает общий уровень травматизма, говорилось в сообщении Роспотребнадзора.

В нем отмечено также, что подобный подход к ограничению деятельности батутных парков уже применяется за рубежом: в Европе и отдельных американских штатах или запрещают эксплуатацию надувных аттракционов, или ужесточают требования к ним.

«На этом основании члены Общественного совета при Роспотребнадзоре предлагают ввести законодательное ограничение деятельности коммерческих надувных аттракционов, в том числе батутных центров», — говорилось в заявлении по итогам заседания.