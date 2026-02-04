Новый борец с лженаукой из РАН объяснил поддержку гомеопатии

Заместителем главы комиссии РАН по борьбе с лженаукой станет академик Колесников. Он заявил РБК, что нужно изучать гомеопатию, а «лженауку» назвал «тяжелым академическим прошлым»

Фото: Frank May / picture alliance / Global Look Press

Академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников, который в ближайшее время станет заместителем председателя Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, не изменил своей позиции по поводу гомеопатии, о поддержке которой ранее заявлял.

«Гомеопатия существует больше 200 лет, доказательство лечебного действия есть. Доказательств, которые говорили бы о том, что это так называемая лженаука — фактически нет. Поэтому дискуссия будет продолжаться, потому что механизмы гомеопатии не очень понятны, — заявил РБК Колесников, — Все 200 лет идет поиск того, почему же она работает, и с чем это связано. Специалисты доказательной медицины говорят, этого не может быть, потому что нужно, чтобы действовало на 90% или на минимум 70% людей. Но, извините, гомеопатия — это персонализированный подход, о чем сегодня и говорят. Поэтому получить в массовом порядке 70–90-процентный эффект невозможно».

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, согласно которому пациентам назначают сверхмалые дозы веществ, которые в больших концентрациях вызывают у здорового человека признаки определенной болезни. Работает это по принципу «подобное лечится подобным». В мае 2025 года Комиссия РАН по борьбе с лженаукой выпустила заявление, в котором выступила против включения гомеопатических препаратов в клинические рекомендации. Речь шла о рекомендациях по лечению ОРФИ, синдрома раздраженного кишечника, острого синусита, которые включают в себя препараты «Эргоферон», «Колофорт» и «гомеопатический препарат с доказанным модулирующим действием на медиаторы воспаления без подавления ЦОГ2». Комиссия указывала, что при приготовлении этих лекарств используются «столь высокие разведения действующих веществ, что в конечном продукте нет ни одной их молекулы» и призвала исключить их из клинреков. В августе 2025 года Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению ОРВИ, которые по прежнему включают «Эргоферон».

Колесников отметил, что, как и в любом другом вопросе, есть сторонники или противники гомеопатии, и это нормально, но не нужно запрещать то, что непонятно и до конца не изучено. «Обе точки зрения имеют право на жизнь. Но была попытка запретить, всё запретить [имеет в виду меморандум комиссии о гомеопатии в 2017 году]. Есть такая концепция — если я чего-то не понимаю, я это запрещаю. Я против этого выступал и буду выступать, потому что, это неправомерная позиция для ученых», — пояснил Колесников.

По словам академика, противники гомеопатии не могут предоставить доказательства, которые бы опровергали данные об эффективности таких средств, при этом они сейчас разрешены для применения. «Пусть противники гомеопатии представят экспериментальные доказательства, опровергающие данные по лечебному действию, никто не будет возражать. Но они же не предоставляют, они руководствуются тем, что в этих средствах нет молекул действующего вещества. Да, но может быть, там другие механизмы работают. Давайте разбираться», — считает он.

Колесников также отметил, что само понятие «лженаука» осталось со времени «тяжелого академического прошлого», когда был всплеск «самых разнообразных шарлатанов», поэтому теперь необходимо определить, что конкретно стоит понимать под этим термином. «Есть фальсификация науки, и такая комиссия была создана в академии. Как таковой термин «лженаука» в мире практически не используется. Как говорил философ Рене Декарт — «определитесь в терминах, и вы избавитесь от половины заблуждений». Вот тут надо определиться, прежде всего, в термине, что такое лженаука», — считает Колесников.

Президиум РАН утвердил положение и состав Комиссии по борьбе с лженаукой 3 февраля, само постановление пока не опубликовано. С ноября 2025 года ее возглавляет академик Александр Глико. В новый состав комиссии вошли ученые практических всех отделений с преобладанием физиков. На момент публикации Глико был не доступен для комментариев.

Сергей Колесников — ученый-эмбриолог, академик РАН, заслуженный деятель науки, бывший сопрезидент международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

Комиссия занимается анализом случаев пропаганды лженауки; экспертизой проектов и публикаций на предмет научной достоверности; разработкой рекомендаций по противодействию псевдонаучным идеям; участием в организации просветительских мероприятий, помогающих отличать научные методы от лженаучных.

В 2017 году вышел меморандум о лженаучности гомеопатии. Тогда его авторы заявили, что лечение гомеопатическими средствами не безвредно и может быть опасно для здоровья. В меморандуме утверждалось, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а также отсутствуют убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности.

Тогда Колесников заявил «Медицинской газете», что содержание меморандума не обсуждали на заседании комиссии по борьбе с лженаукой, поэтому публикация «не может считаться выражением мнения всей комиссии и тем более мнением Российской академии наук». Он назвал меморандум «скороспелым релизом», указав, что он не был согласован с большинством ученых-медиков, членов комиссии.

Позже он также говорил «Российской газете», что документ подписывался без очного обсуждения и голосования, а среди почти шестидесяти подписантов отношение к медицине имели только несколько человек. «Некорректно делать однозначные выводы, ссылаясь на отсутствие достоверных научных данных, когда исследования в этой области продолжаются, а клиническое применение метода показывает хорошие результаты», — заявлял тогда Колесников.

Академик Евгений Александров, будучи главой Комиссии РАН по борьбе с лженаукой заявлял, что в авторы меморандума не призывают к запрету к гомеопатии и «уважают право людей придерживаться своих взглядов на заботу о собственном здоровье». При этом, по его мнению, стоит отказаться от нее в государственной медицине, которая не должна опираться на лженаучные идеи. Он также предложило маркировать гомеопатические препараты, как не содержащие действующего вещества и не имеющие доказанной клинической эффективности. Александров также вошел в новый состав комиссии.