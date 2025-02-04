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«Весь остров опустел». Жители Санторини спасаются от серии землетрясений

Появилось видео спасения жителей острова Санторини от серии землетрясений

«Весь остров опустел». Жители Санторини спасаются от серии землетрясений
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Более 6000 жителей греческого острова Санторини, который является одним из самых знаменитых курортов в мире, вынужденно покинули его территорию из-за продолжающихся землетрясений. Всего с выходных зафиксировано около 550 подземных толчков, самый сильный — магнитудой 4,9. Ученые говорят, что интенсивная сейсмическая активность может продолжаться еще много дней, если не недель.

Санторини ежегодно принимает около 3,4 млн туристов, постоянно на острове проживают около 20 тыс. человек. Часть населения уезжает на территорию материковой Греции на паромах, греческие власти также объявили о дополнительных рейсах из Санторини в Афины.

«Все закрыто. Сейчас никто не работает. Весь остров опустел», — рассказала Reuters местная жительница.

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