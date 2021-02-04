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Умер бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов

В НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова не уточнили причину смерти. Прошлой осенью он выступал с резкой критикой карантинных мер из-за COVID-19 и называл их «проявлением величия» властей
Николай Филатов
Николай Филатов (Фото: Виктор Чернов / Global Look Press)

Заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, член-корреспондент РАН Николай Филатов умер в Москве, сообщили РБК в институте, не уточнив, что именно стало причиной смерти. Филатову было 66 лет.

В 1977 году Филатов окончил Первый Московский медицинский университет, после этого работал эпидемиологом на заводе в Комсомольске-на-Амуре. С конца 1980-х по 2012 год был главным санитарным врачом Москвы. Был удостоен звания заслуженного врача России.

В октябре прошлого года Филатов дал интервью, в котором возмутился ограничениями, введенными в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Он назвал их «проявлением величия» властей и сообщил, что они неадекватны по сравнению с предыдущими вспышками ОРВИ и гриппа.

В частности, Филатов приводил в пример заболеваемость во время вспышки свиного гриппа в 2009 году и цифры в 102 тыс. заболевших в сутки только в Москве. «А теперь скажите, 102 тысячи на Москву в сутки и 10 тысяч на всю Россию — сопоставимые цифры и адекватное ситуации освещение проблемы?! Я эпидемиолог по профессии, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего», — говорил медик.

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По его словам, еще осенью коронавирус потерял вирулентность (способность вызывать заболевание, «агрессивность» вируса. — РБК). «Но нет, мы опять обсуждаем введение мер, которые должны разрушить экономику, ввести людей в стресс. Это не эпидемиология», — утверждал Филатов.

Он говорил, что средства индивидуальной защиты, закрытие организаций, перевод людей на удаленку и другие противоэпидемические меры не имеют смысла в случае с COVID-19, поскольку коронавирус уже попал в популяцию. «Не маски надо штамповать, а безопасные вентиляционные системы делать», — говорил эпидемиолог.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Екатерина Костина, Михаил Котляр
коронавирус Россия смерть
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