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Эксперты выявили долю россиян без медицинских масок на работе

Часть россиян отказываются носить медицинскую маску, даже если работодатель от них этого требует
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Почти треть россиян — 30% — заявили, что не носят на работе маску, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. К таким выводам по итогам опроса пришел сервис Superjob (результаты есть у РБК).

В 5% случаев люди отказываются надевать маску даже вопреки требованию работодателя. Респонденты, как правило, объясняют такой ответ наличием антител к COVID-19, личным дискомфортом или неверием в серьезность коронавируса.

При этом 14% опрошенных признались, что носят медицинскую маску на работе даже несмотря на то, что от них этого не требуют.

Результаты опроса также продемонстрировали, что более ответственно противоэпидемическим требованиям относятся женщины. Среди них 73% ответили, что носят маску (среди мужчин — 69%).

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

При этом исследование показало и определенную зависимость результатов от возраста респондентов. Так, например, маску на работе готовы носить 78% сотрудников в возрасте до 34 лет, тогда как у людей старше 45 лет этот показатель — 67%.

Что касается опрошенных Superjob работодателей, то 62% заявили, что заставляют носить медицинские маски всех своих сотрудников. 18% соглашаются на то, что это требование будут выполнять лишь некоторые категории работников (например те, кто непосредственно работает с людьми). При этом из результатов исследования следует, что чем больше в компании работников, тем чаще от них требуют носить маски.

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Опрос Superjob был проведен 27 января — 1 февраля в 102 населенных пунктах во всех федеральных округах. Всего в нем приняли участие представители 500 компаний и 1600 работников.

В октябре портал «Стопкоронавирус.рф» провел опрос в социальных сетях и мессенджерах, задав респондентам вопрос «Как вы носите маску?». Около 69% ответили, что закрывают нос и рот, часть людей заявили, что носят маску «когда как», спуская ее периодически на подбородок. При этом 17% пользователей «ВКонтакте» заявили, что и вовсе не носят маску.

Требование ношения маски в общественных местах существует по всей стране. При этом специалисты пока затрудняются ответить, когда это правило станет необязательным.

Автор
Артем Филипенок
маски опрос коронавирус Superjob
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