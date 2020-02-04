Умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин

Ему было 89 лет

Теодор Шанин (Фото: МВШСЭН)

Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Теодор Шанин умер в возрасте 89 лет.

По данным «Известий», РЕН ТВ и «Пятого канала», он скончался в своей квартире в Москве. Причины смерти не сообщаются.

Теодор Шанин родился 30 октября 1930 года в Вильно (сейчас — Вильнюс), который тогда входил в состав Польши. В 1948 году он через Францию уехал в Палестину и участвовал добровольцем в Арабо-израильской войне, в ходе которой Израиль получил независимость. В 1951 году Шанин окончил Иерусалимский колледж социальной работы, а через семь лет поступил на отделение социологии и экономики Иерусалимского университета.

В 1995 году он основал МВШСЭН и стал ее первым ректором. С 2007 года Шанин — президент университета.

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