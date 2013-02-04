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Грузинское вино вернется в Россию уже этой весной
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Грузинское вино вернется в Россию уже этой весной
Общество, 04 фев 2013, 01:00
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Грузинское вино вернется в Россию уже этой весной
Продажа грузинского вина в России может возобновиться уже этой весной. Такое мнение высказали участники переговоров по данному вопросу, передает РСН.
Фото: ИТАР-ТАСС

"Может быть, в конце весны грузинская продукция уже поступит на российский рынок", - заявил руководитель Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили.

При этом руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко подчеркнул, что это может произойти и раньше. "По моему мнению, это реально и быстрее", - сказал он.

Оба заявления были сделаны в ходе переговоров российской стороны с восемью специалистами по этому вопросу из Грузии. Эта встреча анонсировалась и ранее.

29 января, главный санитарный врач России заявил, что не видит серьезных препятствий для возвращения грузинских вин и боржоми на российский рынок. По его мнению, за последние десять лет грузинское виноделие сделало большой шаг вперед. Окончательную точку в вопросе поставят российские специалисты, которые отправятся в Грузию и на месте оценят ситуацию с виноделием.

"Потом мы постепенно начнем запускать продукцию на наш рынок", - заключил чиновник, так и не назвав конкретной даты начала "грузинской экспансии" в Россию. Г.Онищенко заверил, что в стране будет нормальная дистрибуция продукции без фальсификаций, однако по немалой цене.

Напомним, весной 2006г. Г.Онищенко ввел запрет на импорт грузинских вин и минеральной воды, обосновав свое решение наличием повышенного содержания пестицидов в первом случае и несоответствием российским требованиям по качеству - во втором. При этом он пообещал вернуть грузинскую продукцию на российский рынок, если поставщики смогут обеспечить надлежащее качество.

Грузинская сторона назвала данное решение политическим, хотя в дальнейшем признала, что некоторые производители действительно отправляли в Россию некачественное вино, которое не возьмут в Европе. За этим заявлением последовало закрытие как минимум семи грузинских заводов по производству вина. Что касается боржоми, то оно, по словам экспертов (в том числе и российских), соответствовало необходимым стандартам, поэтому его запрет вызвал у многих недоумение.

Теги: Геннадий Онищенко , Грузия
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