Полотно П.Сезанна стало самым дорогим произведением искусства в истории

Картина Поля Сезанна "Игроки в карты" стала самым дорогим произведением искусства когда-либо проданным с аукциона или частным образом после того, как ее за 250 млн долл. приобрела королевская семья Катара. О сделке сообщил журнал Vanity Fair.

Фото: Wikipedia

На картину, которую решил продать греческий судовладелец, миллиардер Георг Эмбирикос незадолго до своей смерти, претендовали два покупателя: крупнейшие арт-дилеры Уильям Аквавелла и Ларри Гагосян. Они предлагали заплатить за картину до 220 млн. долл.

Однако, вступив в переговоры через посредничество дилерской компании G.P.S., в которой в частности работает Лионель Писарро, внук знаменитого художника Камиля Писарро, королевская семья Катара предложила фантастические 250 млн. долл.

Картина "Игроки в карты" является единственной картиной из одноименной серии, остающейся в частных руках. Остальные четыре хранятся в престижных мировых музеях – Орсэ, Метрополитене, Фонде Барнса и Институте искусств Курто. П.Сезанн написал эти работы в период с 1890г. по1895г.

До сделки с "Игроками в карты" самой дорогой картиной было полотно Джексона Поллока "№5, 1948". В 2006г. голливудский продюсер, основатель компании DreamWorks Дэвид Геффен через посредничество аукционного дома Sotheby's продал ее неизвестному покупателю за 140 млн долл.