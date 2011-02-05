На северо-востоке Ирака разбился частный самолет, 7 погибших

На северо-востоке Ирака разбился частный самолет, погибли все семь человек, находившиеся на его борту. Происшествие случилось в аэропорту г.Сулеймания, который расположен на территории так называемого "Иракского Курдистана" (территория компактного проживания курдов, которая не контролируется Багдадом), передает Associated Press.

Вскоре после взлета один из двух двигателей воздушного судна загорелся. Летчик пытался выполнить экстренную посадку, однако из-за сильного снега ему не удалось этого сделать, и машина рухнула на землю.

Известно, что самолет следовал в город Анкара, столицу Турции. Среди погибших - четверо иностранных граждан, которые являлись сотрудниками компании AsiaCell - одного из крупнейших иракских операторов сотовой связи.

По предварительным данным, причиной крушения самолета стала неисправность двигателя. По факту крушения воздушного судна проводится расследование.

Напомним, 3 февраля в Кюрдамирском районе в Азербайджане разбился самолет СУ-25, принадлежащий Министерству обороны страны. Штурмовик потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета. Отметим, что экипаж успел катапультироваться, пилоты не пострадали.