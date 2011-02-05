На северо-востоке Ирака разбился частный самолет, 7 погибших

Вскоре после взлета один из двух двигателей воздушного судна загорелся. Летчик пытался выполнить экстренную посадку, однако из-за сильного снега ему не удалось этого сделать, и машина рухнула на землю.
Известно, что самолет следовал в город Анкара, столицу Турции. Среди погибших - четверо иностранных граждан, которые являлись сотрудниками компании AsiaCell - одного из крупнейших иракских операторов сотовой связи.
По предварительным данным, причиной крушения самолета стала неисправность двигателя. По факту крушения воздушного судна проводится расследование.
Напомним, 3 февраля в Кюрдамирском районе в Азербайджане разбился самолет СУ-25, принадлежащий Министерству обороны страны. Штурмовик потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета. Отметим, что экипаж успел катапультироваться, пилоты не пострадали.