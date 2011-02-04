В Москве из-за эпидемии ОРВИ продлен карантин в школах

Власти Москвы решили продлить карантин из-за эпидемии ОРВИ и гриппа в 1-6 классах общеобразовательных школ столицы до 8 февраля включительно, сообщили РБК в правительстве города.

В правительстве Москвы уточнили, что на следующей неделе дополнительные каникулы для учеников 7-8-х классов закончатся, и они начнут обучение уже в обычном режиме, так же как и старшеклассники.

Напомним, с 31 января 2011г. в московских школах был введен карантин для учеников 1-8-х классов из-за эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Планировалось, что он продлится в течение пяти дней, однако затем карантин решили продлить.

Во время карантина прерывать обучения не стали: домашнее задание школьники получают по Интернету или телефону. Проверяют работы учителя вместе с родителями по телефону.