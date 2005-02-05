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Массовые самоубийства в Японии
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Массовые самоубийства в Японии
Общество, 05 фев 2005, 00:00
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Массовые самоубийства в Японии
В Японии в одном из пригородов Токио в двух автомашинах были найдены мертвыми 9 человек. Как предполагает полиция, в данном случае речь идет о новом случае коллективного самоубийства, передает Edicom.

По данным полиции, умершие приняли перед смертью большое количество снотворных средств и отравились угарным газом. Всем им было около 20-ти лет. В автомобилях были оставлены предсмертные записки. Это второе за день сообщение о коллективном самоубийстве в Японии.

Ранее тела шести человек были обнаружены в фургоне недалеко от г.Мисаки (префектура Канагава). При осмотре в салоне были обнаружены тела трех мужчин и трех женщин. Автомобиль был оборудован самодельной системой для подачи выхлопных газов в салон. По предварительным данным, все погибшие из этой группы входили в состав одного из интернет-клубов для самоубийц.

С октября минувшего года в Японии подобным образом свели счеты с жизнью более 50 человек. По данным ВОЗ, в Японии количество самоубийств является одним из самых высоких в мире - на 100 тыс. человек в этой стране приходится в среднем 24 случая самоубийства в год.

Следует отметить, что Россия в последнее время вышла в мировые лидеры по количеству самоубийств, по информации директора ГНЦ Социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского академика Т.Б. Дмитриевой. Каждый год в РФ сводят счеты с жизнью около 60 тысяч человек. Всего с 1995 по 2003 год в России покончили с собой 500 тыс. человек. А если считать, что по статистике из 20 попыток самоубийства только одна приводит к смерти, то получается, что за последние годы 10 млн человек пытались наложить на себя руки. Для сравнения: в афганской войне наша армия потеряла 15 тыс. военнослужащих.

Количество самоубийств в России в 3 раза больше, чем в среднем в мире. Причем мужчины убивают себя в 6 раз чаще, чем женщины. Более половины ушедших из жизни - это молодые люди до 30 лет. Всего по стране ежегодно кончает с собой около 2800 детей.

Напомним, что в сентябре ООН обратилось к правительствам всех стран с просьбой обратить внимание на проблему суицида. По прогнозам врачей к 2020г. количество самоубийств может увеличиться в 1,5 раза. Причём уже сейчас людей, сводящих счёты с жизнью больше, чем людей, которые умирают насильственной смертью в результате войн или преступлений. Эксперты Всемирной организации здравоохранения ООН опубликовали доклад, из которого следует, что в год на планете фиксируется около 1 млн самоубийств. Отсюда следует, что самоубийства происходят каждые 40 секунд.

Напомним еще один факт: на американской военной базе Гуантанамо на Кубе в 2003г. была предпринята попытка массового суицида. Командование ВС США подтвердило, что в период с 18 по 26 августа 23 заключенных попытались повеситься или задушить себя с помощью удавок, сделанных из одежды. Американские власти охарактеризовали действия заключенных как "скоординированную попытку нарушить деятельность лагеря". Двое из тех, кто принимал участие в этой акции, были госпитализированы, а затем переведены в психиатрическое отделение лагеря.

В тот год, когда была предпринята массовая попытка самоубийства, командование лагерем для заключенных принял на себя генерал-майор Джеффри Миллер. Он был наделен полномочиями получить от пленных как можно больше сведений об их связях с террористическими группировками.

Теги: Токио , Япония , большое количество
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