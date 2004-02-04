Тамагочи возвращается

Интерактивная игрушка-брелок Тамагочи, завоевавшая сердца миллионов людей во всем мире, обретает новую жизнь. В следующем месяце японская фирма Бандай запускает новую версию брелока с изрядно повзрослевшей виртуальной зверушкой внутри.

Новый Тамагочи уже вырос из пеленок и имеет вполне взрослые привычки – он будет ходить на свидания, жениться и даже иметь детей. Первый Тамагочи требовал от своего владельца постоянного внимания – за ним следовало ухаживать, играть, периодически кормить, лечить от болезней и даже наказывать за плохое поведение. Но все же запросы Тамагочи-малыша были достаточно ограниченными и сосредоточенными, в основном, на физиологических потребностях – еде и питье. Если виртуальный зверек не получал достаточно внимания и заботы, он умирал, гася свой экранчик.

Новая игрушка, получившая название Тамагочи Плюс, это существо более социальное, и ему необходимо общаться с себе подобными. Он сможет знакомиться, болтать и назначать свидания своим собратьям посредством инфракрасного порта.

Компания Бандай выпустила первого Тамагочи в 1996 году, и за два года было продано 40 миллионов игрушек. Тамагочи Плюс поступит в продажу 2 марта и будет стоить около 20 долларов.

по материалам BBC