Аэропорты Греции закрылись из-за проблем со связью
Аэропорты по всей Греции, в том числе крупнейший в стране афинский аэропорт «Элефтериос Венизелос», приостановили отправку рейсов из-за технических проблем с обеспечением надежной связи с воздушными судами, сообщает газета Kathimerini.
По его данным, из строя вышли системы связи Афинского и Македонского центров управления воздушным движением, с которыми должны поддерживать связь все самолеты, появляющиеся в воздушном пространстве Греции.
«Первоочередной мерой стала приостановка всех вылетов из греческих аэропортов. Одновременно были предприняты усилия по организации полетов уже находящихся в воздухе самолетов для обеспечения их безопасной посадки», — заявил Kathimerini президент Ассоциации авиадиспетчеров Панайотис Псарос.
При этом часть рейсов, следующих в аэропорты Греции, была перенаправлена в другие страны. В Израиле представитель службы контроля за воздушным движением заявил, что воздушное пространство Греции будет закрыто до 16:00 по местному времени (17:00 мск), сообщает Reuters.
По данным на 16:10 мск на сайте Афинского аэропорта было вывешено предупреждение о продолжении «усилий по полному устранению технических неполадок».
Часть самолетов, следующих через воздушное пространство Греции, продолжила полет, однако на картах сайтов, дающих возможность отслеживать движение авиалайнеров, видно, что небо над Грецией остается практически пустым, в то время как множество самолетов движется в обход — через Болгарию и Турцию.
