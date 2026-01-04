Аэропорты Греции закрылись из-за проблем со связью

Аэропорты Греции приостановили отправку рейсов из-за технических проблем. Часть направляющихся в Грецию самолетов перенаправлена в другие страны

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Аэропорты по всей Греции, в том числе крупнейший в стране афинский аэропорт «Элефтериос Венизелос», приостановили отправку рейсов из-за технических проблем с обеспечением надежной связи с воздушными судами, сообщает газета Kathimerini.

По его данным, из строя вышли системы связи Афинского и Македонского центров управления воздушным движением, с которыми должны поддерживать связь все самолеты, появляющиеся в воздушном пространстве Греции.

«Первоочередной мерой стала приостановка всех вылетов из греческих аэропортов. Одновременно были предприняты усилия по организации полетов уже находящихся в воздухе самолетов для обеспечения их безопасной посадки», — заявил Kathimerini президент Ассоциации авиадиспетчеров Панайотис Псарос.

При этом часть рейсов, следующих в аэропорты Греции, была перенаправлена в другие страны. В Израиле представитель службы контроля за воздушным движением заявил, что воздушное пространство Греции будет закрыто до 16:00 по местному времени (17:00 мск), сообщает Reuters.

По данным на 16:10 мск на сайте Афинского аэропорта было вывешено предупреждение о продолжении «усилий по полному устранению технических неполадок».

Фото: Flightradar24

Часть самолетов, следующих через воздушное пространство Греции, продолжила полет, однако на картах сайтов, дающих возможность отслеживать движение авиалайнеров, видно, что небо над Грецией остается практически пустым, в то время как множество самолетов движется в обход — через Болгарию и Турцию.