Корреспондента российского телеканала ранили в пригороде Дамаска

Корреспондент телеканала "Русия аль-Яум" (арабоязычной версии российского телеканала Russia Today) Камиль Сакр 3 января был ранен в пригороде Дамаска, сообщается на сайте телеканала. Журналист попал под обстрел, сопровождая конвой правительственных войск в Дарайе, примерно в пяти километрах от сирийской столицы.

Фото: AP

Сообщается, что в результате снайперского обстрела, кроме корреспондента RT, получил ранение и журналист государственного телевидения Сирии.

Отметим, что в 2012 году Сирия стала самой опасной для журналистов страной – там погибли 37 журналистов, из них 13 были сотрудниками иностранных компаний. В целом 2012 год ознаменовался печальным "рекордом" - погибли 141 человек в 29 государствам мира.

Гражданская война в Сирии между сторонниками режима президента Башара Асада и оппозицией продолжается с марта 2011 года. Согласно новым данным, обнародованным ООН, в конфликте погибли уже 60 тысяч человек.