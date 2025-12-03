 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стартовал самый продолжительный авиарейс в мире

В Шанхае стартовал самый продолжительный авиаперелет в истории. Самолет авиакомпании China Eastern Airlines вылетел из международного аэропорта Пудун и почти спустя сутки приземлится в Буэнос-Айресе... — в инфографике РБК
Фото: Zhang Xiaoliang / XinHua / Global Look Press
Рейс авиакомпания China Eastern Airlines стартовал в 02:00 по местному времени (20:00 мск). Он займет около 25,5 часа, а обратный перелет составит 29 часов. За это время лайнер преодолеет 19,8 тыс. километров. Маршрут будет пролегать через Тихий океан, а в какой-то момент самолет пролетит поблизости от Антарктиды.

Перевозчик анонсировал перелет как «самый продолжительный прямой рейс в мире», однако он включает двухчасовую остановку в Окленде (Новая Зеландия), во время которой пассажиры могут сойти с самолета и отдохнуть.

До сих пор самым длинным прямым рейсом считался рейс Singapore Airlines Чанги (Сингапур) — Нью-Йорк (США), который длится более 18 часов. В отличие от рейса Шанхай — Буэнос-Айрес, он совершается без посадок, преодолевая расстояние по большому кругу более 15,3 тыс. километров. Следом идет маршрут того же перевозчика в Ньюарк (США), который всего на 5 километров короче. Третье место занимала Qatar Airways с рейсом из Дохи в Окленд, а четвертое и пятое — австралийская Qantas (Перт — Лондон и Мельбурн — Даллас).

Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 22:19 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 22:19
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Стартовал самый продолжительный авиарейс в мире Общество, 22:20
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу и властям Украины о встрече с Путиным Политика, 21:57
Собянин пообещал, что в Москве не запретят электросамокаты Общество, 21:47
Международная федерация гандбола собралась допустить россиян в 2026 году Спорт, 21:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Reuters узнал о реакции Бельгии на обещания ЕС по репарационному кредиту Политика, 21:39
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Гусев извинился перед Карпиным за слова о подготовке игроков «Динамо» Спорт, 21:22
Как зять Трампа занялся Украиной и почему его методы считают спорными Политика, 21:18
Путин вручил награду «Волонтер года» Общество, 21:12