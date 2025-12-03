Стартовал самый продолжительный авиарейс в мире
Рейс авиакомпания China Eastern Airlines стартовал в 02:00 по местному времени (20:00 мск). Он займет около 25,5 часа, а обратный перелет составит 29 часов. За это время лайнер преодолеет 19,8 тыс. километров. Маршрут будет пролегать через Тихий океан, а в какой-то момент самолет пролетит поблизости от Антарктиды.
Перевозчик анонсировал перелет как «самый продолжительный прямой рейс в мире», однако он включает двухчасовую остановку в Окленде (Новая Зеландия), во время которой пассажиры могут сойти с самолета и отдохнуть.
До сих пор самым длинным прямым рейсом считался рейс Singapore Airlines Чанги (Сингапур) — Нью-Йорк (США), который длится более 18 часов. В отличие от рейса Шанхай — Буэнос-Айрес, он совершается без посадок, преодолевая расстояние по большому кругу более 15,3 тыс. километров. Следом идет маршрут того же перевозчика в Ньюарк (США), который всего на 5 километров короче. Третье место занимала Qatar Airways с рейсом из Дохи в Окленд, а четвертое и пятое — австралийская Qantas (Перт — Лондон и Мельбурн — Даллас).
