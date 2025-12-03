 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0
Эксклюзив

«Новые люди» предложили вписать насилие в семье в Уголовный кодекс

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Депутаты от партии «Новые люди» подготовили поправки в Уголовный кодекс, которые, по их мнению, помогут защитить жертв домашнего насилия. Законопроект направлен на отзыв в правительство и Верховный суд, копии документов есть у РБК.

Депутаты Ксения Горячева и Сардана Авксентьева предлагают дополнить ч. 2 ст. 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» новым квалифицирующим признаком. В этой статье прописано наказание за причинение вреда, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (наказание предусмотрено в диапазоне от штрафа в размере до 40 тыс. руб. до ареста на срок до четырех месяцев). В ч. 2 статьи прописаны квалифицирующие признаки, которые ужесточают наказание (начиная от обязательных работ и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет). Авторы законопроекта предлагают добавить к ним еще один: причинение вреда «в отношении заведомо несовершеннолетнего близкого родственника, а равно лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от него».

В пояснительной записке говорится, что после этого уголовное преследование по таким преступлениям будет относиться к уголовным делам публичного обвинения. «Это позволит обеспечить жертвам домашнего насилия более эффективную уголовно-правовую защиту их прав и свобод. Законопроект направлен на устранение пробела в защите незащищенных категорий граждан от насилия в семье», — поясняют авторы.

Они уточняют, что дела, предусмотренные ч. 1 ст. 115 УК, считаются уголовными делами частного обвинения, они возбуждаются по заявлению потерпевшего и прекращаются в связи с примирением сторон. Но жертвы домашнего насилия часто находятся «под влиянием и страхом перед агрессором» и не могут полноценно защищать свои права, говорится в записке. «Перевод указанных уголовных дел из частного обвинения в категорию публичного обвинения будет означать, что возбуждение и расследование таких дел будет осуществляться правоохранительными органами независимо от подачи заявления потерпевшим», — заключают авторы.

В июне прошлого года опрос, проведенный Russian Field совместно с «Новыми людьми», показал, что принятие закона о домашнем насилии поддерживают 95% женщин и 83% мужчин.

Обсуждения возможности принятия специального закона о домашнем насилии ведутся много лет. В сентябре 2016 года проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия» внесли в Госдуму депутат Салия Мурзабаева и сенатор Антон Беляков. Однако в октябре того же года комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей принял решение вернуть законопроект авторам, так как на него не было получено заключение правительства.

В 2017 году было принято решение вернуться к законопроекту и доработать его, сообщала депутат Оксана Пушкина. Для разработки итогового документа по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты и сенаторы. К ноябрю 2019 года законопроект был разработан и опубликован на сайте Совфеда для обсуждения. За время обсуждения на него поступило 11 тыс. отзывов. 

Законопроект так и не был внесен в Думу. Летом 2020 года Матвиенко говорила, что «трудно найти компромисс в хорошем смысле слова» и «свести непримиримые точки зрения», а осенью 2021 года — что по закону есть «радикальные точки зрения». Впрочем, она выражала надежду на то, что законопроект скоро будет внесен в нижнюю палату парламента.

Мария Лисицына
Новые люди домашнее насилие Уголовный кодекс поправки Сардана Авксентьева
