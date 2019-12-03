Apple запустила музыкальную премию сервиса Apple Music

Артисты будут получать награды в пяти номинациях. Определять победителей будут редакторы музыкального сервиса и его подписчики. Билли Айлиш стала обладателем первой премии сразу в трех категориях

Билли Айлиш (Фото: Amy Harris / Invision / AP)

Корпорация Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards. Она будет присуждаться в пяти номинациях: «Артист года», «Лучший автор песен», «Прорыв года», «Альбом года» и «Песня года». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Премия Apple Music Awards присуждается самым талантливым и выдающимся музыкантам, творчество которых в этом году значительно повлияло на мировую культуру», — говорится в сообщении.

При выборе победителей, уточнили в Apple, учитывается мнение редакторов Apple Music, а также предпочтения международной аудитории.

В номинациях «Артист года», «Лучший автор песен» и «Прорыв года» победители будут выбираться международной командой редакторов Apple Music, куда входят музыкальные критики и лидеры мнений. В номинациях «Альбом года» и «Песня года» победителей будут определять с учетом данных стриминга (наиболее прослушиваемые за год композиции).