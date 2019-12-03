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Apple запустила музыкальную премию сервиса Apple Music
Артисты будут получать награды в пяти номинациях. Определять победителей будут редакторы музыкального сервиса и его подписчики. Билли Айлиш стала обладателем первой премии сразу в трех категориях
Билли Айлиш (Фото: Amy Harris / Invision / AP)

Корпорация Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards. Она будет присуждаться в пяти номинациях: «Артист года», «Лучший автор песен», «Прорыв года», «Альбом года» и «Песня года». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Премия Apple Music Awards присуждается самым талантливым и выдающимся музыкантам, творчество которых в этом году значительно повлияло на мировую культуру», — говорится в сообщении.

При выборе победителей, уточнили в Apple, учитывается мнение редакторов Apple Music, а также предпочтения международной аудитории.

В номинациях «Артист года», «Лучший автор песен» и «Прорыв года» победители будут выбираться международной командой редакторов Apple Music, куда входят музыкальные критики и лидеры мнений. В номинациях «Альбом года» и «Песня года» победителей будут определять с учетом данных стриминга (наиболее прослушиваемые за год композиции).

Награда Apple Music Award (Фото: Apple)

По словам вице-президента подразделения Apple Music и международного контента Оливера Шуссера, эта премия вручается самым популярным в мире артистам «за стремление к совершенству, энтузиазм и незаурядное творчество».

В этом году лауреатами стали представители разных музыкальных жанров. «Они обратили внимание общества на актуальные проблемы, повлияли на развитие культуры и стали примером для наших слушателей по всему миру», — заявил Шуссер.

Обладателями первой премии Apple Music Awards стали:

  • «Артист года» — Билли Айлиш.
  • «Лучший автор песен» — Билли Айлиш и ее брат, известный как FINNEAS.
  • «Альбом года» — WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? в исполнении Билли Айлиш. В 2019 году пользователи Apple Music прослушали его более миллиарда раз.
  • «Прорыв года» — Lizzo. Она выступает в жанрах рэп и соул.
  • «Песня года» — Old Town Road в исполнении рэпера Lil Nas X.

Первая церемония вручения премии Apple Music Awards пройдет в ночь на 5 декабря в Steve Jobs Theater на территории Apple Park в Калифорнии.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Apple, музыкальная премия
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