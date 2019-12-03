Верховный суд отчитался о снижении доли осужденных в особом порядке

Особый порядок подразумевает, что обвиняемый признал вину и суд не рассматривал доказательств его виновности. Доля таких осужденных с 2017 года снизилась на 10%

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За девять месяцев 2019 года российские суды рассмотрели дела в отношении 602 тыс. обвиняемых, из которых 57% (344 тыс.) были осуждены в особом порядке. Это следует из доклада председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева на пленарном заседании Совета судей 3 декабря. Данные из документа предоставила РБК пресс-служба ВС.

Доля тех, чьи уголовные дела рассматривались без исследования доказательств, упала по сравнению с 2017 годом почти на 10 процентных пунктов, а с 2018 — на 12 процентных пунктов.

Из тех граждан, чьи дела были рассмотрены в особом порядке, 84% (288 тыс.) были осуждены, дела в отношении остальных 16% прекращены по тем или иным основаниям, например в связи с истекшим сроком давности. Среди обвиняемых, чьи дела слушались в общем порядке, доля тех, чье дело было прекращено, больше — 32% (89 тыс.). Остальные были осуждены (66%, 169 тыс.) либо направлены на принудительное лечение или наблюдение у психиатра (2%, 6 тыс.).

Число осужденных к реальному лишению свободы, а также заключенных под стражу на стадии следствия снижается. За девять месяцев 2019 года суды удовлетворили ходатайства об аресте 70,6 тыс. подследственных (в аналогичный период прошлого года были арестованы 76,6 тыс. человек, 2017-го — 85,3 тыс.). При этом суды удовлетворяют около 90% ходатайств следствия об аресте обвиняемых, заявил Лебедев.

С января по сентябрь текущего года суды приговорили к реальному лишению свободы 133 тыс. человек, за тот же период прошлого года — 145,6 тыс., а 2017-го — 151,5 тыс. человек.