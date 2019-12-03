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Верховный суд отчитался о снижении доли осужденных в особом порядке
Особый порядок подразумевает, что обвиняемый признал вину и суд не рассматривал доказательств его виновности. Доля таких осужденных с 2017 года снизилась на 10%
Фото: Иван Макеев / «Коммерсантъ»

За девять месяцев 2019 года российские суды рассмотрели дела в отношении 602 тыс. обвиняемых, из которых 57% (344 тыс.) были осуждены в особом порядке. Это следует из доклада председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева на пленарном заседании Совета судей 3 декабря. Данные из документа предоставила РБК пресс-служба ВС.

Доля тех, чьи уголовные дела рассматривались без исследования доказательств, упала по сравнению с 2017 годом почти на 10 процентных пунктов, а с 2018 — на 12 процентных пунктов.

Из тех граждан, чьи дела были рассмотрены в особом порядке, 84% (288 тыс.) были осуждены, дела в отношении остальных 16% прекращены по тем или иным основаниям, например в связи с истекшим сроком давности. Среди обвиняемых, чьи дела слушались в общем порядке, доля тех, чье дело было прекращено, больше — 32% (89 тыс.). Остальные были осуждены (66%, 169 тыс.) либо направлены на принудительное лечение или наблюдение у психиатра (2%, 6 тыс.).

Число осужденных к реальному лишению свободы, а также заключенных под стражу на стадии следствия снижается. За девять месяцев 2019 года суды удовлетворили ходатайства об аресте 70,6 тыс. подследственных (в аналогичный период прошлого года были арестованы 76,6 тыс. человек, 2017-го — 85,3 тыс.). При этом суды удовлетворяют около 90% ходатайств следствия об аресте обвиняемых, заявил Лебедев.

С января по сентябрь текущего года суды приговорили к реальному лишению свободы 133 тыс. человек, за тот же период прошлого года — 145,6 тыс., а 2017-го — 151,5 тыс. человек.

Особый порядок означает, что обвиняемый полностью признает вину, поэтому суд в ходе процесса не рассматривает доказательства его виновности. Такие процессы могут завершаться за один день. В особом порядке суд не может назначить обвиняемому слишком суровое наказание: оно не должно превышать двух третей срока или размера от максимальной санкции вменяемой подсудимому статьи УК.

В 2017 году 66% уголовных дел было рассмотрено в особом порядке, отчитывался тогда Лебедев. В апреле этого года Верховный суд внес в Госдуму законопроект об ограничении применения особого порядка, предложив оставить его только для преступлений небольшой и средней тяжести.

Адвокат Сергей Бадамшин в разговоре с РБК отметил, что осужденные в особом порядке часто получают такое же наказание, как и те, чьи дела не рассматривались в особом порядке. «Сроки назначают абсолютно необдуманно. Иногда следствие даже удивляется, когда человека они направляют по досудебке или в особом порядке, а в итоге он получает столько же, иногда даже больше. И, соответственно, люди отказываются от особого порядка. Проблема еще в том, что обжаловать дела в дальнейшем можно по основаниями законности/незаконности вынесенного решения, а также только по излишней суровости приговора», — пояснил он.

По его мнению, особый порядок необходимо отменить. «Иначе у нас правоохранительная система совсем превратится не знаю во что. Качество и так упало. Самое главное, в чем заключается проблема, — рассмотрение дела в суде происходит без исследования доказательств, а это расхолаживает следствие, расхолаживает суды. То есть люди не занимаются той поставленной задачей по расследованию преступлений, по установлению всех обстоятельств, подлежащих доказыванию», — отметил Бадамшин. «Качество следствия в связи с этим катастрофически падает. Это расхолаживает государственное обвинение, потому что доказывать ничего не нужно, нужно лишь зачитать обвинительное заключение, уточнить согласен ли с обвинением подсудимый, осознает он, что делает, и попросить меру наказания», — заявил он.

Авторы: Маргарита Алехина, Екатерина Костина
Теги: Верховный суд, осужденные
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