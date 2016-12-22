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Директор Кашпировского сообщил о подаче иска к ВГТРК на 1 млн руб.
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Директор Кашпировского сообщил о подаче иска к ВГТРК на 1 млн руб.
Общество, 03 дек, 23:13
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Директор Кашпировского сообщил о подаче иска к ВГТРК на 1 млн руб.
Претензии Анатолия Кашпировского вызвали слова гостей Андрея Малахова в передаче, посвященной Аллану Чумаку. Кашпировский до этого пытался судиться с «Первым каналом»
Фото: Архив / ТАСС

Анатолий Кашпировский подал иск о защите деловой репутации к ВГТРК из-за высказываний о нем в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1», рассказал РБК его директор Сергей Рудых. Ранее об этом сообщил RNS со ссылкой на помощника судьи Останкинского районного суда Русала Гусейнова и на пресс-секретаря суда Анну Селиванову.

Селиванова не ответила на звонки РБК.

По данным RNS, требования Кашпировского составили 1 млн руб., а поводом для иска стали слова публицистов Александра Невзорова и Александра Гурнова о Кашпировском, сказанные в передаче от октября 2017 года.

По состоянию на 23.00 мск понедельника в системе Мосгорсуда числилась карточка иска Кашпировского к ВГТРК и к главному редактору передачи Малахова. Иск был подан 18 октября, однако это заявление было 23 октября оставлено без движения. 27 ноября его статус изменился на «не подано», следует из картотеки.

В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев.

Запись передачи доступна на YouTube-канале «России-1». Она была посвящена Аллану Чумаку, который называл себя целителем. Ранее Кашпировский подавал в суд на «Первый канал» за коллаж в шоу «Вечерний Ургант», требуя компенсацию в размере 500 тыс. руб. В сентябре Останкинский суд Москвы иск отклонил.

Кашпировский вел в 1989 году телепередачу «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».
Авторы: Андрей Гатинский, Валерий Романов.
Теги: Анатолий Кашпировский
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