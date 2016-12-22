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В Бельгии умер богатейший человек страны
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В Бельгии умер богатейший человек страны
Общество, 12:26
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В Бельгии умер богатейший человек страны
Богатейший человек Бельгии Альбер Фрер умер в возрасте 92-х лет. Его состояние журнал Forbes оценил в $5,8 млрд. Фрер родился в семье продавца гвоздей и в 17 лет остался без отца. В 30 лет он занялся производством стали
Альбер Фрер (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

На 93-м году жизни в Бельгии умер богатейший человек страны, предприниматель, почетный президент и совладелец холдинга Groupe Bruxelles Lambert (GBL) Альбер Фрер. Сообщение об этом опубликовано на сайте GBL.

​«В течение более 30 лет под его руководством GBL превратился в один из крупнейших холдингов Европы», — говорится в сообщении.

В марте 2018 года журнал Fobes оценил состояние Фрера в $5,8 млрд. В мировом рейтинге миллиардеров он занимал 281-е место.

В феврале 2015 года, за день до своего 89-летия, Альбер Фрер объявил о своем уходе с поста гендиректора GBL и из совета директоров холдинга.

Фрер родился в 1926 году в семье торговца гвоздями в южной, франкоязычной части Бельгии. Рано оставшись без отца, он поначалу продолжал семейный бизнес.

Как ранее писал РБК, в 1954 году Фрер добился выдачи кредита в размере 40 млн франков (около $8 млн в современных ценах). На эти деньги он купил и восстановил фабрику в Монсо-сюр-Самбре недалеко от Шарлеруа. За последующие десять лет производство на ней выросло десятикратно.

В 1960–1970-е годы Фрер занимался активным поглощением бельгийских промышленных концернов и уже к концу 1970-х сосредоточил в своих руках около половины всей сталелитейной промышленности Бельгии. После начала кризиса в отрасли бельгийское правительство выкупило металлургические активы Фрера за $140 млн, и он на эти деньги купил инвестиционную группу GBL, ставшую затем его крупнейшим и важнейшим активом.

Как писала FT, на родине Фрера не считали национальным героем, многие считали, что миллиардер «продал Бельгию», избавившись в 1980-е годы от бельгийских активов и с тех пор инвестируя преимущественно во Францию и отчасти в Швейцарию.

Кроме GBL,​ в империю Фрера входил также инвестиционный холдинг CNP, который вкладывается в торговлю вином и нефтью, в недвижимость и консультационный бизнес, а также в СМИ, рестораны, рекламу, компьютерную безопасность и инвестбанкинг.

В 1994 году бизнесмен получил от нового короля Бельгии Альбера почетный титул барона, в 2008 году французский президент Николя Саркози наградил Фрера высшей степенью высшей награды страны: Большим крестом Ордена Почетного легиона.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Бельгия , смерть , Инвестиции
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