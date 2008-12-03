Авиакомпания "Омскавиа" просит признать себя банкротом

Авиакомпания "Омскавиа", входящая в альянс AirUnion, подала в Арбитражный суд Омской области заявление с просьбой признать себя банкротом. Как сообщается в материалах компании, суд принял данное заявление. В отношении авиакомпании введена процедура наблюдения.

Напомним, 15 октября Федеральная аэронавигационная служба сообщила, что с 17 октября прекращает обслуживание всех рейсов "Омскавиа" и еще 8 авиакомпаний, имеющих просроченную задолженность за аэронавигационное обслуживание. На тот момент долг "Омскавиа" перед "Росавиацией" составлял 4 млн 933 тыс. руб. Однако позднее ведомство решило не идти на такой крайний шаг.

Альянс AirUnion был создан по инициативе авиакомпании KrasAir. В объединение входят пять российских авиакомпаний: KrasAir, "Домодедовские авиалинии", "Омскавиа", "Самара" и "Сибавиатранс". В конце августа авиакомпании альянса столкнулись с серьезными трудностями. Из-за большой задолженности перед аэродромными службами, в частности топливозаправочными комплексами, во многих аэропортах страны было прекращено обслуживание рейсов авиакомпаний альянса.