Минздрав отклонил идею о смягчении условий аптечной торговли для ИП

Минздрав не согласился с предложением Ассоциации независимых аптек снять часть ограничений с работающих в отрасли ИП, в частности разрешить им торговлю более чем в одной точке. При этом в ФАС эту идею поддержали

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Министерство здравоохранения России не согласилось с предложением саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» снять ограничение «один индивидуальный предприниматель — одна аптека». Это следует из состоявшейся в конце октября межведомственной переписки между департаментами Министерства экономического развития и Министерства здравоохранения (есть в распоряжении РБК), приложенной к ответу Минэкономразвития на обращение ассоциации.

Одновременно в письме директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Елены Астапенко в адрес департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития уточняется, что ограничение на открытие не более одной точки не касается тех предпринимателей, которые получили лицензию до вступления в силу новых правил лицензирования фармдеятельности в сентябре 2022 года.

Почему Минздрав против

Ассоциация независимых аптек в конце сентября обратилась в правительство (об этом сообщал «Фармацевтический вестник») с предложением смягчить ограничения для аптек, оформленных на ИП, в частности отменить правило «один ИП — одна аптека» и разрешить им дистанционную торговлю, внеся соответствующие изменения в положение о лицензировании фармацевтической деятельности (утверждено правительством в марте 2022 года), в правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, а также в некоторые другие акты правительства. Как полагают в ассоциации, ныне действующие ограничения приведут к закрытию аптек в небольших населенных пунктах.

В Минздраве в ответ на запрос РБК сообщили, что с момента вынесения определения Конституционного суда № 441 от 4 октября 2006 года принципы лицензирования не изменились. «Поскольку индивидуальный предприниматель является физическим лицом, то у него не может быть филиалов и представительств, дочерних и зависимых предприятий», — говорится в ответе ведомства. Из него также следует, что работающий в аптечном сегменте предприниматель может нанимать сотрудников лишь для выполнения работ, не связанных с продажей лекарств, то есть основную функцию он должен выполнять самостоятельно.

Этот же аргумент содержится в письме Астапенко: «В определении Конституционного суда Российской Федерации от 04.10.2006 № 441-О указывается, что приобретаемое на основе лицензии право осуществлять определенный вид деятельности обусловливает персонифицированный характер лицензии, означающий, что лицензируемая деятельность всегда должна выполняться только лицензиатом. В противном случае, а именно при передаче возникшего в силу лицензии права на осуществление конкретного вида деятельности другому лицу, теряется смысл лицензирования».

Юристы Ассоциации независимых аптек отмечают, что это определение КС касалось частно практикующих врачей-стоматологов, а не лиц, осуществляющих розничную торговлю лекарствами, и базировалось на ныне утратившей силу норме. Кроме того, из ответа Минздрава неочевидно, будут ли применяться санкции к предпринимателям, добавляет заместитель директора Ассоциации независимых аптек Светлана Воскобойник. «В настоящее время арбитражными судами принимаются решения как о привлечении к административной ответственности, так и об отказе в привлечении к административной ответственности ИП, которые не осуществляют свою деятельность самостоятельно», — поясняет она.

Почему ФАС «за»

В Федеральной антимонопольной службе, как следует из ответа Минэкономразвития на обращение Ассоциации независимых аптек, поддержали изменения в законодательстве в части возможности открывать индивидуальными предпринимателями больше одной аптеки и вести торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Действующие нормы в службе сочли создающими дискриминационные условия для ИП. В ФАС также отметили, что ведомство уже направляло предложение о снятии действующего ограничения на онлайн-торговлю лекарствами (сейчас возможна при наличии минимум десяти точек в регионе) в марте прошлого года, однако оно не было учтено при разработке правил такой торговли Минздравом.

Действующие требования не позволяют небольшим игрокам и единичным точкам участвовать в рынке e-commerce, кроме как с помощью партнера — маркетплейса или агрегатора, добавляет генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк. В последнем случае им приходится соглашаться с большой комиссией партнера, что делает бизнес нерентабельным. По мнению эксперта, инициатива Ассоциации независимых аптек также продиктована желанием ИП сохранить низкую ставку упрощенной системы налогообложения. С этим не согласен один из игроков рынка — предприниматель утрачивает ее при достижении оборота в 100 млн руб.

Источник РБК на фармрынке добавляет, что введенные в сентябре новые требования делают невозможным развитие небольших игроков в отдаленных регионах, где не открывают точки крупные сети. Скорее всего, со снятием ограничения «один ИП — одна аптека» и отменой запрета на онлайн-торговлю лекарствами для них не согласятся крупные федеральные игроки, полагает Шуляк.

Как рассказала РБК участник Альянса фармассоциаций от Сахалинской области Наталья Елисеева, игрокам аптечного рынка, работающим как ИП, от региональной лицензионной комиссии уже поступали предложения переоформить действующую бессрочную лицензию на новое юрлицо и начать работать «с чистого листа». Но это связано со значительными сложностями и расходами, поясняет она: во-первых, ИП не может передавать товарные остатки другим юрлицам (это требует наличия оптовой лицензии), во-вторых, предприниматель несет большие издержки из-за повторного лицензирования и большего налогового бремени для ООО.

РБК направил запрос в Российскую ассоциацию аптечных сетей (включает крупнейших игроков на рынке). В аптечных сетях «Ригла» и «Столички» не предоставили РБК позицию по этому вопросу.