Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в городе Эль-Сегундо в Калифорнии, в результате начался пожар. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.
Глава округа Лос-Анджелес Холли Митчелл сообщила телеканалу KCAL-TV, что пожар локализован. По ее словам, сообщений о пострадавших не поступало, эвакуация жителей не требуется.
Управление по контролю качества воздуха заявило, что пока не зафиксировало в этом районе повышенного уровня загрязнения, но «ситуация может измениться».
Материал дополняется.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов