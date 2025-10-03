Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии

В Калифорнии произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron

Video

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в городе Эль-Сегундо в Калифорнии, в результате начался пожар. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Глава округа Лос-Анджелес Холли Митчелл сообщила телеканалу KCAL-TV, что пожар локализован. По ее словам, сообщений о пострадавших не поступало, эвакуация жителей не требуется.

Управление по контролю качества воздуха заявило, что пока не зафиксировало в этом районе повышенного уровня загрязнения, но «ситуация может измениться».

Материал дополняется.