Общество⁠,
0

В Москве выставили на торги картину Брюллова стоимостью $1 млн

На аукционе также будут представлены единственная сохранившаяся фреска Репина «Христос в терновом венце» стоимостью 35 млн руб., работы Шишкина, Гойи и Дали

Фото: Московский аукционный дом
Московский аукционный дом объявил о начале осенних торгов, которые состоятся 12 октября, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Главным лотом на предстоящем аукционе эксперты называют полотно Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир», созданное по мотивам новеллы итальянского поэта Джамбаттиста Касти. Эстимейт (приблизительная оценка стоимости) картины составляет $1 млн. В аукционном доме обращают внимание на музейный статус этой работы: из трех известных авторских версий две хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея.

Картины в трех версиях были написаны Брюлловым в конце 1840-х, «Диана, Эндимион и сатир» подверглась критике, «ее называли отвлекающей от больших задач искусства». В центре композиции изображен спящий на светло-розовом покрывале обнаженный юноша, рядом полуобнаженная женщина, опирающаяся на левое колено, а справа — обхвативший ее сатир.

«Брюллов вопреки порицанию подчеркнул элемент телесности и дополнил тему не только авторскими репликами, но и скульптурной группой», — говорит историк искусств, коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

На торги выставят картину, повторенную художником по заказу петербургского театрала, коллекционера и мецената Афанасия Шишмарева. Предыдущий рекорд, связанный с живописью Брюллова, был установлен на аукционе Christie’s в Лондоне 2005 году. Этюд для «Возвращения папы Пия IX в Рим в 1850 году» ушел с молотка за $750 тыс. В 2024-м на аукционе в Москве был продан единым лотом за 100 млн руб. «Итальянский альбом» живописца из 33 рисунков.

Еще один значимый лот — созданная в 1913 году фреска Ильи Репина «Христос в терновом венце» оценочной стоимостью 35 млн руб. Высокая цена связана с тем, что это единственная сохранившаяся работа художника в данной технике, объясняет управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова. Кроме того, по ее словам, полотна Репина с религиозными мотивами редко попадают на арт-рынок.

Фреска была создана благодаря сотрудничеству Репина с немецким химиком Адольфом Кеймом. Последний разрабатывал новую рецептуру устойчивых красок для монументальных росписей. Методику пытались внедрить в России, поэтому Репина и Евгения Лансере попросили создать пробные картины на штукатурке красками Кейма. «Сегодня работы Лансере не сохранились, а фреска Репина осталась в частной коллекции», — поясняет Подстаницкий.

На торги также выставлена «Купальщица» — портрет Екатерины Михайловны Долгоруковой, супруги императора Александра II. Автор полотна — русский художник немецкого происхождения Тимофей Нефф. Оценочная стоимость работы — 8 млн руб.

Среди других лотов — пейзажи Ивана Шишкина, в том числе выполненный графический карандашом «Хвойный лес» (стартовая цена 5 млн руб.), литография Шагала «Карусель Лувра», а также тиражные офорты Гойи и Дали, оцененные в 300 тыс. руб. каждая.

В общей сложности участникам аукциона представят более 170 лотов общей стоимостью 800 млн руб. Торги стартуют 12 октября в 17:00 мск.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Аукцион Карл Брюллов торги живопись картины Иван Шишкин
