Как профилактика меняет борьбу с главной причиной смертности в России

Созданная в России сеть сосудистых центров доказала свою эффективность в спасении жизней. Сегодня приоритетными задачами государства становятся управление факторами риска и повышение приверженности граждан лечению

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

29 сентября отмечается Всемирный день сердца — здоровье сердечно-сосудистой системы напрямую определяет качество и продолжительность жизни. В России профилактика, диагностика и лечение болезней сердца и сосудов — одно из центральных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

К 2025 году в стране создана масштабная инфраструктура: более 640 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений оснащены современным оборудованием. Свыше 2,4 млн пациентов, перенесших инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование или стентирование коронарных артерий, получили бесплатные лекарства. По словам гендиректора НМИЦК им. Чазова, главного кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова, программа доказала свою эффективность: «Особенно важно, что терапия начинается уже в стационаре, обеспечивая бесшовный переход к амбулаторному приему препаратов».

Для пациентов с сердечной недостаточностью и мерцательной аритмией предусмотрено пожизненное лекарственное обеспечение. Как подчеркивает Сергей Бойцов, исследования показывают двукратное снижение риска осложнений в течение года у пациентов, получающих такую терапию. За пять лет смертность россиян от болезней системы кровообращения снизилась на 15%, от ишемической болезни сердца — на 26%, от инфаркта миокарда — на 17%. «Это подтверждение эффективности системы, несмотря на то, что старт программы совпал с пандемией COVID-19», — отмечает кардиолог.

Контур спасения: инфраструктура и технологии

Развитие системы помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями прошло несколько этапов. Как отмечает Сергей Бойцов, 15 лет назад в стране преобладали первичные сосудистые отделения, а региональных центров, способных выполнять чрескожные коронарные вмешательства, было меньшее количество.

Переломный момент наступил со стартом федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». «Проект позволил полностью переоснастить все профильные структуры, все больше первичных сосудистых отделений оснащалась ангиографическими установками, — констатирует Сергей Бойцов. — Но главное — на 45% увеличилось количество региональных сосудистых центров». Это создало условия для прямой госпитализации пациентов с инфарктами в специализированные центры, где можно быстро восстановить коронарный кровоток и сохранить миокард.

Параллельно революционные изменения произошли в медицинских технологиях. Как подчеркивает Сергей Бойцов, методы интервенционного вмешательства теперь конкурируют с открытыми операциями. Так, технология малоинвазивного протезирования клапанов сердца через сосуды без разрезания грудной клетки сняла возрастные ограничения для хирургического лечения. «Сейчас возраст 80–90 лет не является препятствием для хирургических вмешательств», — убежден эксперт.

При этом эффективность медицинской помощи при сердечно-сосудистых катастрофах напрямую зависит от скорости обращения за ней, подчеркивают эксперты. Для распознавания признаков острого нарушения мозгового кровообращения — инсульта, например, есть простое правило «УДАР». Где «У» означает улыбку, «Д» — движение, «А» — артикуляцию, а «Р» — незамедлительное решение вызвать скорую помощь. «У здравоохранения очень мало времени, чтобы успеть помочь. Поэтому увидеть у ближнего нарушение мимики, движений, речи и распознать по этим признакам инсульт — это первый шаг к спасению», — говорит председатель Красноярского краевого отделения Российского кардиологического общества, завкафедрой КрасГМУ Олег Штегман.

Сегодня все больше граждан осведомлены о первых признаках сердечно-сосудистых катастроф. Работа ведется через федеральные и региональные СМИ, информирование во время профилактических осмотров и диспансеризации. По словам Сергея Бойцова, если несколько лет назад своевременно обращались за помощью лишь 10–15% пациентов с инфарктом, то сегодня эта цифра выросла до 35%.

Контур предупреждения: культура здоровья

Инфраструктура для экстренной помощи создана и доказала эффективность, теперь предстоит выстроить систему превентивной медицины, направленную на снижение числа острых состояний, отмечают эксперты. Фокус национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» смещается на создание системы профилактики, объединяющей первичные и вторичные меры.

По данным Минздрава, 40% взрослого населения страны подвержено артериальной гипертензии. После 50 лет распространенность заболевания резко возрастает, достигая 90% среди лиц старше 80 лет. Основой первичной профилактики стала диспансеризация, отмечает Сергей Бойцов: «Более 80 млн взрослых ежегодно проходят профилактические осмотры и диспансеризацию с очень высокой эффективностью».

Важную роль в формировании культуры здоровья играют общественные инициативы. Как отмечает президент Лиги здоровья нации, президент НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, проекты «10 000 шагов к жизни», «Человек идущий» и создание умных маршрутов здоровья охватили всю страну. При этом «основаны они на самой естественной и древней «технологии здоровья» — ходьбе». «Когда человек выходит на маршрут здоровья вместе с семьей, он укрепляет сердце и формирует новую культуру — привычку быть активным, — подчеркивает Лео Бокерия. — Массовость превращает профилактику из лозунга в реальную силу, которая меняет жизни людей».

Вторичная профилактика касается людей с уже установленным диагнозом. И тут серьезной проблемой остается низкая приверженность лечению. Исследования показывают, что для поддержания мотивации пациенту важны подробная информация о заболевании, доверие к врачу и поддержка близких, говорит Сергей Бойцов. Помогает, по его словам, и развитие фармакологии: комбинированные препараты, объединяющие 2–3 компонента в одной таблетке, и лекарственные формы пролонгированного действия (15 дней — 6 месяцев) значительно упрощают терапию. Особое внимание уделяется достижению целевых клинических показателей. «Важен не просто прием лекарственных препаратов, а контроль их эффективности», — подчеркивает Сергей Бойцов.

Скрытые риски: новые мишени медицины

Современная медицина обращает внимание и на менее изученные маркеры. Одним из таких перспективных направлений исследований является липопротеин (а) — независимый генетический фактор, чья роль в кардиологии активно изучается.

Липопротеин (а), впервые описанный еще в 1963 году, представляет особый интерес для науки, поясняет завкафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского Университета Елена Резник: «Современные исследования подтверждают его роль в развитии атеросклероза и тромбоза, а его атерогенность значительно превышает таковую у традиционного холестерина ЛПНП». Актуальность проблемы подчеркивается тем, что повышенный уровень Лп (а) выявляется у примерно 20% населения, подчеркивает эксперт. Особое внимание уделяется пациентам с острым коронарным синдромом и аортальным стенозом, среди которых распространенность данной патологии особенно высока.

В настоящее время ведется активная работа по интеграции новых диагностических возможностей в клиническую практику. Как отмечает Елена Резник, основные усилия направлены на повышение осведомленности медицинского сообщества и развитие лабораторной диагностики. Перспективным направлением представляется разработка таргетной (целевой) терапии, клинические исследования которой уже ведутся.

Современный подход к кардиоваскулярной профилактике постепенно расширяется, включая новые биомаркеры для более персонализированного подхода к оценке рисков и управлению здоровьем пациентов.

Образовательный фронт: врачи и пациенты

Расширение представлений о факторах сердечно-сосудистого риска требует качественно новых подходов к медицинскому образованию и просвещению населения.

Сегодня образовательные программы обязаны принять за основу клинические рекомендации, утвержденные Минздравом России, где многое посвящено первичной и вторичной профилактике заболеваний, отмечает Олег Штегман. Везде, по его словам, прописана необходимость активного вовлечения пациента в процессы оздоровления: «Он должен стать активным участником своего лечения».

Современные образовательные стандарты уже включают в себя необходимые компетенции. «В учебных планах всех специальностей есть компетенции по формированию ЗОЖ и умения проводить санитарно-просветительную работу среди населения», — подчеркивает Олег Штегман. По его словам, управление здоровьем начинается с модификации поведения — пищевых привычек, физической активности, организации досуга. Затем подключается самоконтроль основных параметров здоровья. И только после этого — скрининг на скрытые проблемы здоровья (диспансеризация) и профессиональное медицинское сопровождение.

Особое внимание уделяется подготовке кадров. По словам эксперта, уже три года в университете ведется обучение по направлению «Медико-профилактическое дело», что отражает растущую потребность в специалистах этого профиля. «Здоровье подразумевает психологическое состояние равновесия. Многие люди нуждаются в психологической поддержке, и это доказано в контексте сердечно-сосудистых рисков», — отмечает Олег Штегман.

Стратегия-2030: интеграция и персонализация

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями требует объединения усилий всех участников системы здравоохранения, отмечает Сергей Бойцов. Сегодня создана эффективная система взаимодействия между ведущими медучреждениями, включая Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, НМИЦ кардиологии имени Чазова и НМИЦ имени Алмазова.

Ключевыми направлениями развития до 2030 года станут повышение приверженности пациентов лечению, внедрение скрининга на новые факторы риска, а также развитие персонализированных подходов к профилактике болезней и ведению больных.

Особое внимание уделяется созданию комплексной системы поддержки здоровья. Как отмечает Лео Бокерия, необходимо «вывести заботу о сердце за пределы медицинских кабинетов и сделать ее частью повседневной жизни, как чистить зубы или проветривать комнату». Это предполагает развитие здоровьесберегающей инфраструктуры, регулярные просветительские акции и вовлечение волонтеров и инструкторов ЗОЖ.

Успех национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» будет определяться не только развитием медицинской инфраструктуры, но и готовностью каждого человека стать активным участником заботы о своем здоровье, говорят эксперты. Современная медицина, как отмечает Сергей Бойцов, «убирает возрастные пороги и позволяет оказывать помощь большему количеству пациентов», но конечный результат зависит от совместных усилий врачей, системы здравоохранения и самих пациентов.