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Большой театр начал продажу билетов по новым правилам

Зрителей с именным билетом, но без документов, удостоверяющих личность, на спектакли не пустят, сказали в театре. Новые правила связаны с давней проблемой спекулянтов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Большой театр в целях борьбы со спекулянтами с 1 октября начал продавать исключительно именные билеты, с которыми можно будет посещать постановки только после предъявления документов, удостоверяющих личность, сообщила пресс-служба театра.

«При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль», — отмечается в сообщении.

Зрители смогут самостоятельно вносить свои персональные данные при покупке билета. В культурном учреждении призвали с пониманием отнестись к нововведениям и приобретать билеты только на сайте Большого театра.

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Руководство Большого театра на протяжении многих лет жалуется на спекулянтов, которые скупают билеты, а потом продают их по завышенной цене. В культурном учреждении указывали, что бороться с этим сложно, поскольку мошенники и перекупщики после блокировки их сайтов открывают новые.

Для борьбы со спекулянтами в 2019 году в России был принят закон, который предусматривает, что размер наценки на билеты у агентов не может превышать 10%. Несмотря на принятые нормы, для театрального рынка спекуляция на билетах остается проблемой, а наценки достигают 200%.

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