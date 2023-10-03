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В Венеции 21 человек погиб при падении автобуса с эстакады

В Венеции при падении автобуса с эстакады погиб 21 человек, пять пропали
Автобус упал с эстакады на железнодорожные пути, начался пожар. Погиб 21 человек, несколько числятся пропавшими без вести. У некоторых пассажиров нашли украинские паспорта. В городе объявили траур

В Венеции 21 человек погиб при падении автобуса с эстакады
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В Венеции пассажирский автобус упал с эстакады на высоте 30 м на железную дорогу, проходящую вдоль трассы. Об этом пишет Rai.

Погиб 21 человек, еще 12 получили ранения, пропавшими без вести числятся четыре-пять человек. Автобус работал на метане и сразу после падения загорелся, пожарные все еще пытаются потушить огонь, уточняет агентство ANSA. По его данным, число пострадавших больше — до 40. Il Gazzettino пишет как минимум о двух погибших детях. По данным газеты, автобус при падении задел электрические провода.

Авария произошла в Местре, материковом районе Венеции, который с островной частью соединяет автомобильный и железнодорожный мост Свободы — с него и упал автобус.

Автобус не был рейсовым, его арендовал для своих постояльцев кемпинг Jolly в Маргере; среди пассажиров были туристы разных национальностей. У некоторых из них украинские паспорта, рассказал мэр Венеции Луиджи Бругнаро: «Было также несколько детей. Многих людей спасли, и мы пытаемся вытащить застрявших в автобусе».

«Я сразу объявил городской траур в память о многочисленных жертвах, находившихся в упавшем автобусе. Апокалиптическая сцена, нет слов», — добавил мэр Венеции.

«Автобус раздавлен, извлечь тела сложно», — отметил префект Венеции Микеле Ди Бари. Глава МВД Маттео Пиантедози уточнил, что автобус пролетел 30 м. Он предупредил, что число погибших вырастет.

Президент области Венеция Лука Зайя назвал аварию «трагедией огромных масштабов». «Выражаю соболезнования всего региона Венеция всем семьям, которые в эти часы переживают очень тяжелую утрату или страдают из-за травм своих близких. Я попросил всю нашу медицинскую команду задействовать все возможные ресурсы для оказания максимальной помощи», — сказал Зайя.

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