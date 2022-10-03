Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 03 окт, 16:13
В институте РАН оценили перспективы экономики России на горизонте 30 лет Экономика, 00:01
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 03 окт, 23:59
Кадырова наградили звездой Героя ДНР Политика, 03 окт, 23:23
Маск назвал маловероятной победу Украины в «тотальной войне» Политика, 03 окт, 23:17
Губернатор Севастополя сообщил о гибели разведчика под Херсоном Общество, 03 окт, 23:12
Минфин США ввел санкции против премьера части Боснии и Герцеговины Политика, 03 окт, 23:00
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 03 окт, 22:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Регионам разрешили закупать для мобилизованных товары двойного назначения Политика, 03 окт, 22:35
Рогозин счел твит Маска об Украине следствием влияния русской женщины Политика, 03 окт, 22:17
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 03 окт, 22:15
Президент Болгарии объяснил несогласие с членством Украины в НАТО Политика, 03 окт, 22:09
СКА отыграл у ЦСКА две шайбы и победил в овертайме Спорт, 03 окт, 22:07
Организаторы Лондонского марафона сообщили о смерти 36-летнего участника Спорт, 03 окт, 21:49
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 03 окт, 21:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Севастополя сообщил о гибели разведчика под Херсоном

Согласно данным Минобороны, озвученным 21 сентября, в ходе военной операции на Украине погибли 5937 российских военнослужащих
Игорь Русанов
Игорь Русанов (Фото: razvozhaev / Telegram)

В ходе военных действий на Украине в бою погиб разведчик Игорь Русанов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Русанов был уроженцем села Верхнесадовое в Севастополе.

«Он был разведчиком, погиб на херсонском направлении в бою во время специальной военной операции. В подразделение специального назначения пришел не по разнарядке, а по зову сердца. Сослуживцы говорят, что всегда старался выполнить не только свою задачу, но и помочь другим», — рассказал губернатор.

Шойгу назвал потери России в военных действиях на Украине
Политика

В последний раз официальные данные по потерям России на Украине министр обороны Сергей Шойгу озвучивал 21 сентября. Он сообщил, что в ходе военных действий погибли 5937 военнослужащих. Потери украинской стороны, по версии российского Минобороны, составили около 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек.

Минобороны за последние дни неоднократно сообщало о попытках наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. 3 октября ведомство сообщило, что «все атаки ВСУ успешно отражены», в результате удара ВКС России в районе Давыдова Брода (Херсонская область) уничтожены до 60 человек и семь единиц военной техники.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как самый дорогой стартап Индии оказался на грани банкротства
Статьи
Pro
Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Greg Doherty / Getty Images «Ты в полной изоляции»: Дуэйн Скала Джонсон — о депрессивном опыте
Статьи
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи
Pro
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка
Статьи
Pro
Как в 2022 году изменился внутренний туризм
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Теги
Херсон Севастополь Военная операция на Украине Минобороны
Материалы по теме
СК заведет уголовное дело о гибели генпрокурора ЛНР при взрыве
Политика
В Белгородской области из-за обстрела села погибла женщина
Политика
Путин признал Героем России погибшего при обстреле херсонского чиновника
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter