Губернатор Севастополя сообщил о гибели разведчика под Херсоном

Согласно данным Минобороны, озвученным 21 сентября, в ходе военной операции на Украине погибли 5937 российских военнослужащих

Игорь Русанов (Фото: razvozhaev / Telegram)

В ходе военных действий на Украине в бою погиб разведчик Игорь Русанов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Русанов был уроженцем села Верхнесадовое в Севастополе.

«Он был разведчиком, погиб на херсонском направлении в бою во время специальной военной операции. В подразделение специального назначения пришел не по разнарядке, а по зову сердца. Сослуживцы говорят, что всегда старался выполнить не только свою задачу, но и помочь другим», — рассказал губернатор.

В последний раз официальные данные по потерям России на Украине министр обороны Сергей Шойгу озвучивал 21 сентября. Он сообщил, что в ходе военных действий погибли 5937 военнослужащих. Потери украинской стороны, по версии российского Минобороны, составили около 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек.

Минобороны за последние дни неоднократно сообщало о попытках наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. 3 октября ведомство сообщило, что «все атаки ВСУ успешно отражены», в результате удара ВКС России в районе Давыдова Брода (Херсонская область) уничтожены до 60 человек и семь единиц военной техники.