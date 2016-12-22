В мэрии ответили на сообщения о «давке» после матча ЦСКА — «Реал»

Власти Москвы возложили ответственность за транспортную логистику на пути движения болельщиков на организаторов матча ЦСКА — «Реал» (Мадрид). Об этом РБК сообщила пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова.
Во время чемпионата мира организация логистики на пути движения зрителей регламентировалась на государственном уровне, поэтому к решению вопроса были подключены все профильные структуры. «Ответственность за организацию коммерческих матчей в полной мере возложена на организатора мероприятия. Прошедший матч показал, что комплексное взаимодействие, в том числе с участием правительства Москвы, необходимо и для коммерческих матчей», — сказала пресс-секретарь.
В ЦСКА отказались комментировать информацию о давке, объяснив это тем, что организатор матча несет ответственность только за то, что происходит в пределах арены.
Посмотреть на матч ЦСКА — «Реал» (Мадрид) группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники» пришли более 70 тыс. человек. Почти все зрители покинули территорию спорткомплекса с 0:15 до 1:15 ночи, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта. «В этот период на станции входили более 8 тыс. человек каждые 15 минут. В течение такого же времени болельщики уходили со стадиона на чемпионате мира», — подчеркнули в пресс-службе.
Ближайшими к стадиону станциями метро «Спортивная», «Воробьевы горы», «Фрунзенская» и станцией МЦК «Лужники» воспользовались свыше 44 тыс. человек. Метро и МЦК в день матча работали до 2 часов ночи. «Благодаря совместной работе организаторов, наших сотрудников и полиции зрители покинули спорткомплекс и прилегающую территорию оперативно — за один час», — сообщили в департаменте.
В Московском метрополитене уточнили, что в день игры на Сокольнической линии был введен специальный график движения с минимальными интервалами между поездами — 90 секунд.
В пресс-службе спорткомплекса «Лужники» отказались от комментариев.
Ранее спортивные издания опубликовали материалы с видео и постами болельщиков в соцсетях, которые жаловались на то, что выход со стадиона занял у них более часа. Болельщики жаловались на давку после матча, о пострадавших не сообщалось.