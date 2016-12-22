Рыболовлев обвинил Sotheby’s в мошенничестве и потребовал $380 млн

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев подал в суд на Sotheby’s. По его мнению, аукционный дом участвовал в мошеннической схеме арт-дилера Ива Бувье

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

В суд Нью-Йорка поступил иск от Дмитрия Рыболовлева: он требует взыскать с Sotheby’s $380 млн. Сторона российского бизнесмена утверждает, что в аукционном доме знали об истинной стоимости картин, которые тот покупал через арт-дилера Ива Бувье, однако скрыли правду, сообщает агентство Bloomberg. Рыболовлев считает, что тем самым Sotheby’s содействовал реализации мошеннической схемы.

Представитель Рыболовлева подтвердил РБК, что компании семейного траста предпринимателя подали иск к Sotheby’s Inc. в Федеральный окружной суд Нью-Йорка, но от дальнейших комментариев отказался.

Спор Рыболовлева с Бувье продолжается уже несколько лет. Бизнесмен утверждает, что приобрел через арт-дилера 38 картин на общую сумму $2 млрд, тогда как их реальная цена была вдвое ниже. Часть полотен Бувье покупал именно через Sotheby’s.

В самом аукционном доме отвергают все обвинения в свой адрес. Там указали, что утверждения Рыболовлева в причастности Sotheby’s к мошеннической схеме уже оспариваются в швейцарских судах. В этой связи представители компании заявили, что нью-йоркский суд попросят прекратить рассмотрение иска.

Среди произведений искусства, которые Бувье приобрел для Рыболовлева через Sotheby’s, — «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, «Морские змеи II» Густава Климта, а также скульптура Амадео Модильяни. Всего за них было заплачено около $380 млн.