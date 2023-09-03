Акция в память о жертвах теракта в Беслане. Видео

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В Москве прошла акция в память о жертвах захвата школы в Беслане в 2004 году, собравшиеся у Аланского подворья запустили в небо 334 белых воздушных шарика. Столько же человек погибло в результате теракта. Группа чеченских боевиков Шамиля Басаева захватила заложников в школе № 1 города 1 сентября и удерживала их в течение трех дней. Здание школы было заминировано. На третий день в школе раздались взрывы, после чего федеральные силы пошли на штурм здания. Живым был взят только один террорист.