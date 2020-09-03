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За сутки от коронавируса в России умерли 114 человек

Всего с начала эпидемии в стране диагностировали 1 009 995 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, жертвами эпидемии стали 17 528 человек
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России за прошедшие сутки умерли 114 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего пациентов с коронавирусом умерли от COVID в следующих регионах:

  • Москва — 4 857;
  • Санкт-Петербург — 2 483;
  • Московская область — 1 204;
  • Дагестан — 505;
  • Красноярский край — 492;
  • Нижегородская область — 485;
  • Свердловская область — 466;
  • Новосибирская область — 367;

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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С начала пандемии коронавирусом в мире выявили более 26 млн случаев заражения коронавирусом, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. За месяц в мире COVID-19 заболели еще 8 млн человек: отметка в 18 млн была зарегистрирована 3 августа. На 1 млн заразившихся в прошлом месяце становилось больше каждые три—пять дней.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в США — 6,1 млн. За ними идут Бразилия и Индия с 3,9 млн и 3,8 млн соответственно. Россия по этому показателю занимает четвертое место: с начала пандемии здесь заразились 1 млн человек.

За все время пандемии после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли более 863 тыс. человек.

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В США умерли более 189 тыс. человек, в Бразилии — более 123 тыс., в Индии 67 тыс., в Мексиске — более 65 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, эпидемия, статистика
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