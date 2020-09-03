За сутки от коронавируса в России умерли 114 человек

Всего с начала эпидемии в стране диагностировали 1 009 995 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, жертвами эпидемии стали 17 528 человек

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России за прошедшие сутки умерли 114 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего пациентов с коронавирусом умерли от COVID в следующих регионах:

Москва — 4 857;

Санкт-Петербург — 2 483;

Московская область — 1 204;

Дагестан — 505;

Красноярский край — 492;

Нижегородская область — 485;

Свердловская область — 466;

Новосибирская область — 367;

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

С начала пандемии коронавирусом в мире выявили более 26 млн случаев заражения коронавирусом, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. За месяц в мире COVID-19 заболели еще 8 млн человек: отметка в 18 млн была зарегистрирована 3 августа. На 1 млн заразившихся в прошлом месяце становилось больше каждые три—пять дней.