За сутки от коронавируса в России умерли 114 человек
В России за прошедшие сутки умерли 114 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Больше всего пациентов с коронавирусом умерли от COVID в следующих регионах:
- Москва — 4 857;
- Санкт-Петербург — 2 483;
- Московская область — 1 204;
- Дагестан — 505;
- Красноярский край — 492;
- Нижегородская область — 485;
- Свердловская область — 466;
- Новосибирская область — 367;
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
С начала пандемии коронавирусом в мире выявили более 26 млн случаев заражения коронавирусом, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. За месяц в мире COVID-19 заболели еще 8 млн человек: отметка в 18 млн была зарегистрирована 3 августа. На 1 млн заразившихся в прошлом месяце становилось больше каждые три—пять дней.